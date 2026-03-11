　11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比410円高の5万4870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては621.61円高。出来高は1万7708枚だった。

　TOPIX先物期近は3700ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.72ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 54870　　　　　+410　　　 17708
日経225mini 　　　　　　 54860　　　　　+405　　　324617
TOPIX先物 　　　　　　　　3700　　　　　 +26　　　 19354
JPX日経400先物　　　　　 33490　　　　　+100　　　　2214
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　+0　　　　 724
東証REIT指数先物　　売買不成立

