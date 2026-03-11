日経225先物：11日夜間取引終値＝410円高、5万4870円
11日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比410円高の5万4870円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万4248.39円に対しては621.61円高。出来高は1万7708枚だった。
TOPIX先物期近は3700ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.72ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54870 +410 17708
日経225mini 54860 +405 324617
TOPIX先物 3700 +26 19354
JPX日経400先物 33490 +100 2214
グロース指数先物 770 +0 724
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3700ポイントと前日比26ポイント高、TOPIX現物終値比35.72ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 54870 +410 17708
日経225mini 54860 +405 324617
TOPIX先物 3700 +26 19354
JPX日経400先物 33490 +100 2214
グロース指数先物 770 +0 724
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース