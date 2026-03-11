お笑い芸人の陣内智則（51）が10日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）に出演。高校3年生の時に停学になったことを振り返った。

人気企画「ハモリ我慢ゲーム」に挑戦した陣内。卒業シーズンということで「卒業にまつわる話」について聞かれて「卒業旅行。高校の時の」と切り出した。

高校の卒業旅行で「友達5、6人で北海道に行こうと決めてて」と計画していた。旅行に行くため「お金ないから近くのガソリンスタンドでバイトした」とアルバイトを始めた。

しかし、陣内が通っていた高校はアルバイト禁止だった。それでも「ちょっと短期間やしええわ」と学校に黙って始めた。すると、「そこに先生が来た」とアルバイトしていることが見つかってしまった。

また、やって来たのは「苦手な先生」だったこともあり「最悪や」と怒られることを覚悟した。しかし、先生からは「陣内、頑張ってるな!なんやバイトか?頑張ってるやないか!ちょっと車洗っといてくれ。車内も掃除しといてくれ」と、意外にも怒られることはなかった。去り際には「頑張れよ!」と声をかけられて帰っていった。

先生の反応に安どしていた陣内だが、「次の日の学年集会で呼ばれて。みんながおるとこに」と、学年集会で突然「バイトしてるやつがおる。陣内!出てこい」と名指しされた。そして「停学になった」とし「卒業旅行に行けなかった」と明かした。