¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥é¥¦¥ó¥É¤Î»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬»î¹çÁ°²ñ¸«¤ÇÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¼õ¤±¤ë
¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ 1¼¡¥é¥¦¥ó¥É ¥×¡¼¥ëC ÆüËÜ¡¼¥Á¥§¥³¡Ê10Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
»î¹çÁ°¤Î²ñ¸«¤Ç°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬Netflix¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±Ñ¸ì¤Ç¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
WBC¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÏNetflix¤¬4²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥é¥¦¥ó¥É¤Î»î¹ç¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö1ÆüÃæ¡¢ÌîµåÃæ·Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ÏÁá¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÆüËÜ¤Ï¥Á¥§¥³Àï¤Î¸å¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¤ËÈô¤ÓÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£½à¡¹·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤¬¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£