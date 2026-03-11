◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)

女子シングルス1回戦が10日に行われ、大藤沙月選手(世界ランク13位)が中国の王曼碰選手(同2位)に3-0(11-7、11-5、11-3)のストレート勝利で2回戦進出を決めました。

第1ゲームは中盤以降引き離して、幸先よく先取。武器のバックハンドを軸に続くゲームも奪います。第3ゲームは王曼碰選手がバックサーブを出して打開を図りますが、大藤選手がしっかり対応し、このゲームは11-3の大差で奪取。いきなり世界2位をストレート勝利で破る金星となりました。

同日はカットマンの橋本帆乃香選手(同12位)が韓国のシン・ユビン選手(同14位)と対戦。1-3(8-11、8-11、11-8、8-11)で敗れ、初戦敗退となっています。

日本勢女子は残り2人が11日に出場。初戦から張本美和選手(同8位)と長粼美柚選手(同16位)が対戦します。

▽日本勢1回戦の日程

〈10日〉

橋本帆乃香 1−3 シン・ユビン(韓国)

大藤沙月 3−0王曼碰(中国)

〈11日〉張本美和×長粼美柚