◇サッカーAFC女子アジアカップオーストラリア2026(3/1〜/3/21、オーストラリア)

サッカーの『AFC女子アジアカップオーストラリア2026』は10日、日本女子代表・なでしこジャパンのグループステージ第3戦ベトナム戦が行われ、4−0で勝利。日本は3連勝を飾り、準々決勝の大一番に挑みます。

日本にとっては、2大会ぶり3度目の優勝を狙う今大会。「FIFA女子ワールドカップブラジル2027」の予選を兼ねています。今大会の上位6チームがW杯の出場権を獲得。準決勝に進出すれば、無条件で出場権を獲得します。グループステージは各組上位2チームと、3位のうち成績上位の2チームが準々決勝に進出します。

日本は4日に行われたチャイニーズ・タイペイとの初戦に勝利。2戦目のインド戦は前半4分に山本柚月選手の得点からゴールラッシュ。宮澤ひなた選手や植木理子選手がハットトリックを決めるなど、衝撃の11−0で圧勝でした。ベトナム戦でも植木選手が先制点をあげるなど、4−0と快勝となりました。

これでグループステージの全日程が終了。8強が決定しました。日本はワールドカップの切符がかかる準々決勝でA組3位のフィリピンと対戦します。

▽準々決勝カード

＜3月13日＞

オーストラリア − 北朝鮮

＜3月14日＞

中国 − チャイニーズ・タイペイ

韓国 − ウズベキスタン

＜3月15日＞

日本 − フィリピン

▽日本の日程3月4日 GS第1節 ○ 2−0 チャイニーズ・タイペイ3月7日 GS第2節 ○ 11−0 インド3月10日 GS第3節 ○ 4−0 ベトナム3月15日 準々決勝 vsフィリピン3月18日 準決勝3月19日 順位決定戦3月21日 決勝