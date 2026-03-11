俳優のディーン・フジオカ（45）が主演を務めるフジテレビ連続ドラマ「LOVED ONE」（4月8日スタート、水曜後10・00）の新キャスト6人が11日、発表された。女優の山口紗弥加（46）が法医学専門チーム「MEJ（メディカルイグザミナージャパン）」と共に捜査を進める所轄の刑事役を演じる。主演のディーンとは「モンテ・クリスト伯−華麗なる復讐−」（2018年）以来、約8年ぶりの共演で「刑事としての誇りを、野生的に演じたいです」とコメントを寄せた。

「死因不明」という闇に真正面から切り込み、遺された痕跡を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。新たに結成された「MEJ」に所属する変わり者の法医学者・水沢真澄をディーンが演じる。山口は「台本を拝見し、繊細なヒューマンミステリーに加え、コミカルな部分もあり、予想外の“ほっこり”に驚いています」と台本を読んだ印象を明かし、「繊細で温もりあるヒューマンミステリーを、どうぞお楽しみください」と呼びかけた。

また、水沢のもとに集うMEJメンバーとして、俳優の綱啓永、女優の川床明日香、安斉星来、「FANTASTICS」の八木勇征も出演。瀧内公美演じる「MEJ」のセンター長の後輩でパートナー役を「超特急」の草川拓弥が演じる。綱はフジテレビ系連続ドラマの出演は24年の「366日」以来約2年ぶりで、臨床法医学専門の法医学者役。「医師役も法医学者役も初めてで、作品のテーマも重いため、生半可な気持ちでは臨めないと感じています。覚悟を持って挑みたい」と意気込んでいる。八木は死後画像診断（Ai）を専門とする法医学者を演じる。役柄について「自信家で勝ち気、欲も素直に出す人物」と分析し、役の成長過程を自身と重ね合わせながら「年齢的にも近いからこそ人ごとではなく、初心を思い出しながら向き合いたい役。人として成長していく姿を丁寧に表現できたら」と力を込めた。