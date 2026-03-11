「スプリングＳ・Ｇ２」（１５日、中山）

弥生賞ディープ記念をバステールで制した斉藤崇厩舎が、今週も皐月賞トライアルに有力馬を送り出す。シンザン記念２着のサウンドムーブが満を持してスタンバイ。前走は外を回りながら力強い末脚を繰り出して、重賞レベルでも通用することを証明した。チューリップ賞３着で桜花賞を見据えるアランカールもおり、厩舎は牡牝クラシックへ着々と強力布陣を築きつつある。初の中山コース＆直前輸送などクリアすべき課題もあるものの、陣営は自信満々で東上する構えだ。

先々週のチューリップ賞はアランカールが３着、そして先週の弥生賞ではバステールで勝利。春のクラシックに向けて強力な布陣を整えつつある斉藤崇厩舎が、今週も満を持して東上する。皐月賞への切符を今回はサウンドムーブがつかみ取る番だ。

未勝利戦を勝ち上がったばかりで臨んだ前走のシンザン記念。内をロスなく立ち回った勝ち馬とは違い、大外枠から差し込む競馬になったが、ピッチの利いた切れのある末脚は、勝ち馬のサンダーストラックの伸びを完全に上回っていた。指揮官は「もともとデビュー前から期待していた馬ですからね。最後は届かなかったですけど、重賞でもやれたのは自信になりました」と、ポテンシャルの高さを再確認した。

もちろん、乗り越えるべき壁はある。これまでの３戦は、全て京都外回り。コースはトリッキーな中山に変わり、前回からは１Ｆ延長。最後には急坂が待ち構える。「競馬は器用ですし、坂が悪い方に出るとも思えないです。マイルというより、折り合いもつくので二千ぐらいまでは大丈夫だと思います」と手応え十分に語る。

状態も一気に上がってきた。斉藤崇師は「２週前はまだちょっと重いかなと思ったんですが、１週前はしっかりやって、週末ぐらいからすごく良くなった感触があります」ときっぱり。所属の団野を背に、勢い十分の厩舎が２週連続重賞Ｖへと突き進む。