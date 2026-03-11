スピードスケート女子の高木美帆（３１＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が、オランダ人のヨハン・デビット・コーチ（４６）と二人三脚で歩んだ競技人生に別れを告げた。

現役ラストレースとなった世界選手権（８日、オランダ）で総合３位に輝き、１０日に成田空港に帰国。高木は「まだその実感が湧かないところはあって、いつものシーズンが終わった感覚で（日本に）戻ってきている。普段なら練習が始まるまでに、何をしなきゃいけないという話になるけど、そういうのがあまりない感じ」と胸中を吐露した。

夏冬通じ五輪で日本女子最多となる１０個のメダルを獲得。偉業達成の背景には、２０１５年から指導を受けてきたデビット・コーチとの強い信頼関係があった。高木が２２年北京五輪後にナショナルチームから独立して個人コーチに就任すると、翌２３年には女子団体追い抜きメンバーの佐藤綾乃（２９＝ＡＮＡ）らを加えて「ｔｅａｍ ＧＯＬＤ（チームゴールド）」を結成した。

デビット・コーチからは「（体の）衰えとか、実力が落ちてきていることが理由なら納得できない」と引退を引き留められた。それでも決断した真意を「私の中では、それだけではなくて。いろいろ気持ちの変化とかもあった。相対的にひっくるめて今かなと思った感じ」と説明した。

オランダから帰国する際には、空港までデビット・コーチが車で送迎してくれた。「最後ヨハンに送ってもらった。その中でいろいろ話ができるかなと思っていたけど、逆に話していると悲しくなってきちゃうので、話せる状況ではなかった」と明かした。

今後は未定で、後日記者会見を予定している。日本スピードスケート界のレジェンドが、名伯楽と歩んだ現役生活は歴史にさんぜんと輝く。