¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÂè10ÃÆ¤ò3·î18Æü¤Þ¤Ç¼Â»ÜÃæ¡ª¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤ä³°Áõ¸ò´¹¤¬³ä°ú¤Ë¡£¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¤È³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ëÈÇ¤¬ÂÐ¾Ý
|¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ò3·î7Æü¡Á3·î18Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡ªReno9 A¤Ê¤É¤ÎÅÅÃÓ¸ò´¹¤¬¤ªÆÀ¤Ë
¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Êµì¡§¥ª¥Ã¥Ý¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï7Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖOPPO¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖOPPOÀ½ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÄ¹¤é¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖOPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¡×¤ÎÂè10ÃÆ¤ò2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï5GÂÐ±þ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¡ÖOPPO Reno7 A¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖOPPO Reno9 A¡×¡¢¡ÖOPPO Reno11 A¡×¡¢¡ÖOPPO Reno13 A¡×¡¢¡ÖOPPO Reno10 Pro 5G¡×¡¢¡ÖOPPO Reno14 5G¡×¡¢¡ÖOPPO A77¡×¡¢¡ÖOPPO A79 5G¡×¡¢¡ÖOPPO A3 5G¡×¡¢¡ÖOPPO A5 5G¡×¡¢¡ÖOPPO A5x¡×¡¢¡ÖOPPO Find X8¡×¡¢¡ÖOPPO Find X9¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¥ª¡¼¥×¥ó»Ô¾ì¸þ¤±¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖSIM¥Õ¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¡Ë¤Ç¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ï´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÄÉ²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤ÆOPPO½ãÀµ¤ÎÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤Þ¤¿¤ÏUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡ÊA to C¡Ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Î¤É¤ì¤«1ÅÀ¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÆÃÅµ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¼õÉÕ»þÅÀ¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ±º¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢KDDI¤ª¤è¤Ó²Æì¥»¥ë¥é¡¼ÅÅÏÃ¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öau¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖUQ mobile¡×¤ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖSoftBank¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖY!mobile¡×¡Ë¤¬ÈÎÇä¤·¤¿À½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¡ÖOPPOÀ½ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤ÈÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ÆÄ¹¤é¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤µ¤é¤ËÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢Âè10ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¸ò´¹¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢ÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¸ò´¹¤È¥»¥Ã¥È¤Ê¤é³°Áõ¸ò´¹¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¸ò´¹¤Î¤ß¤Ê¤é2,500±ßOFF¡¢³°Áõ¸ò´¹¤ÈÅÅÃÓ¥Ñ¥Ã¥¯¸ò´¹¤Ê¤é4,500±ßOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤âÄÉ²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤ÆOPPO½ãÀµ¤ÎÊÝ¸î¥±¡¼¥¹¤Þ¤¿¤ÏUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢AC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¿½¹þ¼ê½ç¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤Ê¤ª¡¢½¤ÍýÈñÍÑ¤Î»ÙÊ§ÊýË¡¤ÏÊÖÁ÷»þ¤ÎÂå¶â°ú´¹¡Ê¸½¶â¤Î¤ß¡Ë¤Ç¡¢Âå°ú¤¼ê¿ôÎÁ¤Ï¥ª¥¦¥¬¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿½¤Íý´ü´Ö¤ÏÄÌ¾ï5±Ä¶ÈÆü°ÊÆâ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼õÉÕ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢ÂåÂØµ¡¤ÎÂß½Ð¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß½¤Íý¤Ï¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸«ÀÑ¤êÈ¯À¸»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÝ¾Ú´ü´Ö³°¤Î¾ì¹ç¤Ï4,500±ß¤ÎÅÀ¸¡ºî¶ÈÈñÍÑ¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï´ü´ÖÆâ¤ËOPPO½¤Íý¥»¥ó¥¿¡¼°¸¤ÆÈ¯Á÷Ê¬¤¬Å¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÂÐ¾Ý¤Î´ü´Ö¡¦µ¡¼ï¡¦ÆâÍÆ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö½¤Íý¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡×¡Ê https://support.oppo.com/jp/answer/?aid=2168298 ¡Ë¤è¤ê½¤Íý¤Î¿½¹þ¤ßÊýË¡¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¿½¹þ»þ¤Î°ÍÍêÆâÍÆ¡ÊÉÔ¶ñ¹çÆâÍÆ¡Ë¤Ë´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢¡×¤È½ñ¤Åº¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸«ÀÑ¤ê¤Ë¾µÂú¤·¤¿¤³¤È¤È¤ß¤Ê¤·¡¢¸«ÀÑÏ¢Íí¤ò¾ÊÎ¬¤·¤ÆºÇÃ»¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ë°ÍÍêÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó³Æ¿½¹þÊýË¡ÊÌ¤ËÉ¬Í×½ñÎà¤òÆ±º¤·¤ÆOPPO½¤Íý¥»¥ó¥¿¡¼°¸¤ËÈ¯Á÷¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹ØÆþ¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÑ°Õ¤¬º¤Æñ¤Ê¾ì¹ç¤ÏÆ±ºÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý°Ê³°¤Î½¤Íý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¡Ê¶â³Û¤¬¾åµ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡Ë¤ÏÊÌÅÓ¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¸«ÀÑ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
|µ¡¼ïÌ¾
|ÄÌ¾ï²Á³Ê
|³ä°ú³Û
|¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê
|OPPO Reno7 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2353¡Ë
|9,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|7,000±ß
|OPPO Reno9 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2523¡Ë
|9,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|7,000±ß
|OPPO Reno11 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2603¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO Reno13 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2699¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO Reno10 Pro 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2541¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO Reno14 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2737¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO A77
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2385¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO A79 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2557¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO A3 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2639¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO A5x
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2725¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO A5 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2751¡Ë
|11,500±ß
|2,500±ß³ä°ú
|9,000±ß
|OPPO Find X8
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2651¡Ë
|9,775±ß¢¨
|2,500±ß³ä°ú
|7,275±ß
|OPPO Find X9
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2797¡Ë
|9,775±ß¢¨
|2,500±ß³ä°ú
|7,275±ß
|µ¡¼ïÌ¾
|¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¸ò´¹²Á³Ê
|¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹²Á³Ê
|³ä°ú³Û
|¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó²Á³Ê
|OPPO Reno7 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2353¡Ë
|10,000±ß
|9,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|15,000±ß
|OPPO Reno9 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2523¡Ë
|14,000±ß
|9,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|19,000±ß
|OPPO Reno11 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2603¡Ë
|20,000±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|27,000±ß
|OPPO Reno13 A
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2699¡Ë
|20,000±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|27,000±ß
|OPPO Reno10 Pro 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2541¡Ë
|36,600±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|43,600±ß
|OPPO Reno14 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2737¡Ë
|35,000±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|42,000±ß
|OPPO A77
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2385¡Ë
|8,800±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|15,800±ß
|OPPO A79 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2557¡Ë
|11,800±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|18,800±ß
|OPPO A3 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2639¡Ë
|15,000±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|22,000±ß
|OPPO A5x
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2725¡Ë
|7,000±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|14,000±ß
|OPPO A5 5G
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2751¡Ë
|15,000±ß
|11,500±ß
|4,500±ß³ä°ú
|22,000±ß
|OPPO Find X8
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2651¡Ë
|44,200±ß¢¨
|9,775±ß¢¨
|4,500±ß³ä°ú
|49,475±ß
|OPPO Find X9
¡Ê·¿ÈÖ¡§CPH2797¡Ë
|51,000±ß¢¨
|9,775±ß¢¨
|4,500±ß³ä°ú
|56,275±ß
¤½¤ÎÂ¾¡¢OPPO¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÌ¾ï¤Î½¤Íý²Á³Ê¤Ï¡ØÍ½þ½¤Íý²Á³Ê | ¥ª¥Ã¥Ý¡Ù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ç¤Ïº£²ó¤Ï°ìÉôµ¡¼ï¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ò¸µ¤Ëº£¸å¤âÆ±ÍÍ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¼Â»Ü¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´°ÍÍêÆâÍÆ°Ê³°¤Î¸Î¾ã¸Ä½ê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢°ìÎ§½¤Íý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÎã¡§¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹°ÍÍê¤ÎÃ¼Ëö¤Ë²èÌÌ³ä¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Æ±»þ¤Ë½¤Íý¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡¦½½Ê¬¤Ê¼õÉÕÂÎÀ©¤ª¤è¤Óºß¸Ë³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¿ô¤Ë¤è¤ê¤ª»þ´Ö¤òÄºÂ×¤¹¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½¤Íý¤ËÅö¤¿¤êÃ¼Ëö¥Ç¡¼¥¿¤ª¤è¤ÓeSIM¤Ï¾Ãµî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢³Æ½¤Íýµ¬Ìó¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à¤¬Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½¤Íý¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OPPO¸ø¼°³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
OPPO¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
