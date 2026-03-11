西武では、４月１１日、１２日のロッテ戦（ベルーナドーム）で、栗山巧選手のファイナルシーズンをファンと共に歩むプロジェクト「ＰＲ１ＤＥ ＳＥＲＩＥＳ」を開催。両日ともに、貴重な歴代ユニフォームを集めた特別展示を実施するほか、入団初期のインタビューなどをまとめた「週刊ベースボール 栗山巧特別号」の配布を行うと発表した。

栗山選手の軌跡をたどる特別展示『ＰＲ１ＤＥ ＳＥＲＩＥＳ Ｅｐｉｓｏｄｅ“１”』では、本人が所有する２５年分のユニホームを展示予定。入団から６年間背負った背番号「５２」のユニホームなども見ることが出来る。

また、両日ともに先着１５０００人に「週刊ベースボール 栗山巧特別号」を配布。プロ入り直後に行われた貴重な初インタビューなどが掲載され、若き日の栗山選手を振り返る内容となっている。

さらに、特設サイトに公開された数々の名場面映像から思い出の１シーンを投票する企画「Ｍｅｍｏｒｙ 心に残る“１シーン”たち」も開始。最も多くの「想い」を集めた上位６つのシーンは、６月２６日〜２８日の西武球場前駅の構内装飾に使用するほか、グッズも販売する予定だ。

栗山は球団を通じ、「いよいよ最後のシーズンが始まります。４月からスタートする「ＰＲ１ＤＥ ＳＥＲＩＥＳ」では、私がこれまで着用したユニホームの展示や、プロ入り直後のインタビューをまとめた、週刊ベースボールの特別号など、２５年間の歩みを皆さんと一緒に振り返ることができる企画を用意しています。ファンの皆さんから寄せられる「心に残る“１シーン”」が、どんな場面が選ばれるのかすごく楽しみです。ぜひベルーナドームで、一緒に最高の思い出を作りましょう」とコメントした。