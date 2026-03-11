◇大相撲春場所３日目（１０日、エディオンアリーナ大阪）

横綱・大の里が、初めて初日から３連敗を喫し、休場ピンチに陥った。東前頭２枚目・藤ノ川に引き落とされ、横綱昇進５場所目にして通算１１個目の金星配給。横綱の初日から３連敗は、師匠でもある稀勢の里（二所ノ関親方）が２０１９年初場所に記録して以来の屈辱となった。藤ノ川は横綱初挑戦で初金星を挙げた。西前頭９枚目の玉鷲は幕内出場記録が１位・旭天鵬の１４７０回に並んだが、同８枚目の正代に敗れた。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

大の里は重症といっていいだろう。立ち合いで藤ノ川に一度、つっかけられた時は「待った」というより「立てなかった」というのが私の見立て。腹が決まっていなかったのだ。案の定、２度目の立ち合いは失敗。足がそろって、棒立ち状態で腰が高く、胸も出してしまった。最悪なのは足がそろっていたこと。カエルが跳ぶ時のような動きになってしまった。片方の足を前に出して、防御の姿勢を取れていれば、別の景色が見えたかもしれないし、腹から落ちることもなかった。

３連敗の原因は私にもわからない。確かなのは内容がどんどん悪くなっていること。迷っているのだろう。リズム感もない。これが横綱の重圧といっていいかもしれない。横綱というのは大関と違って落ちることがない。同時に進退と背中合わせの孤独な地位でもある。毎日がタイトロープの上の戦いだ。自分でこじ開けるしかない。（元大関・琴風、スポーツ報知評論家）