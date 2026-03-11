東日本大震災の発生から１５回目の３月１１日を迎えた。福島県出身の遠藤汰月（たつき）騎手（２０）＝美浦・伊藤伸一厩舎＝は、「こういうことが全国各地でいつ起きるか分からないですし、海外では戦争とかも起きていますので、多くの人が無事にいてほしい。改めてそういう気持ちになるのが３月１１日です」とつらい経験があるからこそ、平和に過ごすことのありがたさをより一層、かみ締めている。

「この機会にしっかりと対策をしてほしいと思います」とも呼びかける遠藤騎手。「地震が起きたときに発火しないように、出かける前には火の元栓やストーブ、電気をチェックします。東日本大震災を経験して色々と考えるようになりました」。日頃から防災対策に気を配っている。

福島競馬場のすぐ近くで育ち、５歳で被災。小学５年の時に同競馬場の乗馬スポーツ少年団で乗馬を始めた。当地で１年以上、競馬開催できなかったのは、競馬に興味を持ち始めてから知ることになったという。「こうやって無事に開催されていることは当たり前のことではないですし、ありがたいこと」と毎週、競馬が行われていることに感謝する。２年目の若手ジョッキーにとっても３・１１は特別な思いを抱く日となっている。