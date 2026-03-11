◆オープン戦 阪神２―１西武（１０日・甲子園）

阪神の新外国人左腕のイーストン・ルーカス投手が甲子園で初登板し、３回を２安打無失点と好投した。スポーツ報知評論家の福本豊氏は、力強い速球と切れ味鋭い変化球を誇るピッチングからリリーフ起用を提言。左アキレス腱（けん）を断裂し、今季中の復帰が絶望的な石井大智投手の代役になり得ると断言した。

新外国人左腕のルーカスには驚かされた。最速１５３キロの真っすぐは力強い上に、角度もある。特にプレートの一塁寄りから対角線に投げる球は圧巻だ。左打者は遠く感じるだろうし、右打者は食い込んできてバットを出しづらいはず。曲がりの大きなスライダー（スイーパー）も切れ味が鋭く、このピッチングが続けられるなら、大きな戦力になることは間違いない。

１９１センチと大柄だが、クイックも無難にこなしていた。２回１死から見せた一塁へのけん制球も、小さな腕の振りで素早く投げていて、器用さを感じた。藤川監督ら首脳陣は先発の一角として計算しているようだが、三振を量産できるタイプだし、米国時代に経験のあるリリーフとして起用しても面白い。

投手としての総合力が高いので、左アキレス腱（けん）を断裂した石井の穴埋め役も務まるのではないか。及川、岩崎との左腕トリオで勝利の方程式を組めれば、他球団も脅威になるはずだ。先発ローテ候補は村上、才木を軸に高橋、大竹、ラグズデール、伊原、伊藤将ら枚数がそろっている。ルーカスの起用法が、リーグ連覇のカギになると思えるぐらい、楽しみな存在だ。（スポーツ報知評論家）

〇…新外国人・ルーカスが甲子園初登板初先発で、３回を２安打無失点と好投した。初回１死から西川、渡辺を連続で見逃し三振。ともに大きく曲がるスイーパーで仕留めた。「直球と交ぜて使えば機能する。効果のある球種だと思う」と手応えを強調。順調なら開幕ローテ入りし、４月１日のＤｅＮＡ戦（京セラＤ）で先発することが有力な１９１センチ左腕は「より精度を上げていけるように」と仕上げに入るつもりだ。