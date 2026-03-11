山口紗弥加、ディーン・フジオカと約8年ぶりの共演 『LOVED ONE』で敏腕刑事に【コメントあり】
俳優のディーン・フジオカが主演を務める、4月8日スタートのフジテレビ水10ドラマ『LOVED ONE』（毎週水曜 後10：00）に山口紗弥加の出演が決定した。
【写真】『LOVED ONE』新キャスト一挙6人解禁
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。
物語の緊張感をさらに高めるのが、事件の最前線に立つ刑事の存在だ。法医学チームとは異なる視点から真実を追い、対立しながらも、時に歩み寄り、核心へと迫っていく。そんな刑事を演じるのが山口紗弥加。山口が体現する所轄の敏腕刑事・堂島穂乃果（どうじま・ほのか）は、鋭い眼光で容疑者を追い詰める現場主義の実力派。MEJ導入当初は“机上の論理”だと反発し、真澄や麻帆と対立するが、科学でしか見えない真実を前に、少しずつその力を認めていく。真澄とは軽口を交わしながらも信頼を築き、麻帆とは働く女性同士として共鳴し、時に不器用な優しさで背中を押す存在になっていく。堂島穂乃果という人物の存在が物語に推進力を与え、本作を一気に加速させる。
山口は、数多くのドラマ・映画・舞台で存在感を放ち続けてきた実力派女優。シリアスからコメディーまで自在に行き来する確かな演技力で、作品ごとに鮮烈な印象を残してきた。主演を務めた『絶対正義』（2019年）では怪演が大きな話題を呼び、その後も『ラジエーションハウス』シリーズ（2019、21、22年／フジテレビ系）や『新東京水上警察』（2025年／フジテレビ系）など、多彩な作品に出演。主演のディーンとは『モンテ・クリスト伯-華麗なる復讐-』（2018年）以来、実に約8年ぶりの共演となる。
■山口紗弥加コメント
――本作のオファーを受けて
「『LOVED ONE』というタイトルを初めて目にした時、胸の奥がほんのり温かくなるような印象を受けました。ご遺体のことを“LOVED ONE”と呼ぶことも、初めて知りました。法医学は遺体に残された“生きた証”から科学的アプローチで真実を追求することだと理解していましたが、この作品では“愛された証”に重きが置かれるのかなと想像しました。そして、台本を拝見し、繊細なヒューマンミステリーに加え、コミカルな部分もあり、予想外の“ほっこり”に驚いています（笑）」
――堂島穂乃果という役について
「男性社会でもまれ、肉体的にも精神的にもハードな日々を彼女なりの正義を持って懸命に生きてきた人だと思うので、もはや性別を超えたところにいるのかな、と思っています。堂島穂乃果の刑事としての誇りを、野生的に演じたいです」
――放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージ
「スタッフ、キャスト、大好きな方々との再会が楽しみでなりません。とにかく現場が大好きな人間なので、現場に行くことが何より楽しみな私です。そして、法医学捜査だからこそたどり着けるもの、触れられるものがある、そう感じています。繊細で温もりあるヒューマンミステリーを、どうぞお楽しみください」
【写真】『LOVED ONE』新キャスト一挙6人解禁
本作は、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。
物語の緊張感をさらに高めるのが、事件の最前線に立つ刑事の存在だ。法医学チームとは異なる視点から真実を追い、対立しながらも、時に歩み寄り、核心へと迫っていく。そんな刑事を演じるのが山口紗弥加。山口が体現する所轄の敏腕刑事・堂島穂乃果（どうじま・ほのか）は、鋭い眼光で容疑者を追い詰める現場主義の実力派。MEJ導入当初は“机上の論理”だと反発し、真澄や麻帆と対立するが、科学でしか見えない真実を前に、少しずつその力を認めていく。真澄とは軽口を交わしながらも信頼を築き、麻帆とは働く女性同士として共鳴し、時に不器用な優しさで背中を押す存在になっていく。堂島穂乃果という人物の存在が物語に推進力を与え、本作を一気に加速させる。
■山口紗弥加コメント
――本作のオファーを受けて
「『LOVED ONE』というタイトルを初めて目にした時、胸の奥がほんのり温かくなるような印象を受けました。ご遺体のことを“LOVED ONE”と呼ぶことも、初めて知りました。法医学は遺体に残された“生きた証”から科学的アプローチで真実を追求することだと理解していましたが、この作品では“愛された証”に重きが置かれるのかなと想像しました。そして、台本を拝見し、繊細なヒューマンミステリーに加え、コミカルな部分もあり、予想外の“ほっこり”に驚いています（笑）」
――堂島穂乃果という役について
「男性社会でもまれ、肉体的にも精神的にもハードな日々を彼女なりの正義を持って懸命に生きてきた人だと思うので、もはや性別を超えたところにいるのかな、と思っています。堂島穂乃果の刑事としての誇りを、野生的に演じたいです」
――放送を楽しみにしている視聴者の皆様へメッセージ
「スタッフ、キャスト、大好きな方々との再会が楽しみでなりません。とにかく現場が大好きな人間なので、現場に行くことが何より楽しみな私です。そして、法医学捜査だからこそたどり着けるもの、触れられるものがある、そう感じています。繊細で温もりあるヒューマンミステリーを、どうぞお楽しみください」