羽生結弦さんとの「何て素敵な写真」が話題　笑顔＆ピースの2ショットを宮原知子さんらが公開「最高の時間でした」

フィギュアスケート男子シングルで2014年ソチ、2018年平昌と五輪2連覇の羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「羽生結弦 notte stellata 2026」が3月7日から9日までの3日間、宮城県のセキスイハイムスーパーアリーナで開催された。出演した名スケーターが羽生さんとの2ショットや、ショーの舞台裏の写真をSNS上に公開している。

女子シングルで18年平昌五輪4位の宮原知子さんは、自身のインスタグラムを更新。「今年も無事に終了しました！今回もこのメンバーと共に出演することができ、最高の時間でした」と報告。「そして、東北ユースオーケストラの皆様の生演奏を肌で感じながら滑ることができ、心に響く三日間でした」と振り返った。

「ゆづくん、デイビッド先生はじめ、スケーターのみんなと分かち合うこのノッテステラータは私の宝物です 本当にありがとうございます また、スタッフの皆様、観てくださった観客の皆様にもお礼申し上げます」と記した宮原さん。「こうした素晴らしい体験、出会いができていることへの感謝を胸に、これからも精進してまいります」と誓った。