◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

終わってみれば完勝だった。１次Ｒを４連勝で締めた井端弘和監督（５０）は「苦しめられてああいう展開になったんですけど、何とか勝ててよかった」と振り返った。

疲労を考慮し大谷と鈴木を休養させ、控えメンバーを中心に組んだ打線がなかなか点火しなかった。１２０キロ台の直球とチェンジアップを操る軟投派のサトリアに５回途中まで無得点。２番手は１４０キロ台後半の直球で押し込む速球派のコバラの前にゼロ行進が続いた。それでも８回に周東の３ランと村上の満塁弾などで一挙９点を奪い突き放した。

その中でも宮城に回またぎも経験させたことと、２回無失点と好救援を見せた金丸の活躍に「収穫」を見いだした。１次Ｒで全３０選手を起用できたことは米マイアミでの準々決勝以降に大きな意味を持つ。「このイニングまでこの投手、最後はこの投手っていうのは決まっています」と今後の投手起用プランも固まったと明かした。東京で連覇への準備を整えた井端監督。約１４時間のフライトを経て、決戦の地に入る。（長井 毅）