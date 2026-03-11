◇オープン戦 広島1―6DeNA（2026年3月10日 横浜）

広島のドラフト1位・平川（仙台大）が右膝自打球からの復帰戦で鉄人ぶりを示した。DeNA戦に「3番・中堅」で先発。マルチ2安打を放って盗塁を決め「良かった。オープン戦ですけど、アピールする立場なので」と笑顔で汗を拭った。

初回1死三塁でデュプランティエの高め直球を左前先制打。「直球に遅れないタイミングで待った。いいところに落ちてくれた」。2死後、ファビアンの初球に二盗を決めた。3回にも三塁内野安打で出塁し、相手の走塁妨害と、暴投の隙を突く好走塁で三進した。

7日の中日戦で自打球が右膝を直撃し、痛みに顔をゆがめて途中交代。腫れがあったため、翌8日の同カードは欠場していた。2試合ぶりの先発で誇示した痛みに強い姿。「当日と翌日は腫れたけど、治療してもう治った」と頼もしかった。

オープン戦は11安打でトップに浮上した。打率・367は同2位。2盗塁をマークし、開幕1軍一直線の21歳を、新井監督は「自分から積極的に仕掛けられるのが彼の長所。隙を突く意識があるし、スピードもあるので相手は嫌だと思う」と目を細めていた。（江尾 卓也）