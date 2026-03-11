NY株式10日（NY時間16:22）（日本時間05:22）
ダウ平均　　　47706.51（-34.29　-0.07%）
S＆P500　　　　6781.48（-14.51　-0.21%）
ナスダック　　　22697.11（+1.16　+0.01%）
CME日経平均先物　54900（大証終比：+440　+0.80%）

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往した。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＸへ投稿。これを受けて原油が一時７６ドル台まで急落する中、ダウ平均は４７９ドル高まで上昇。

　しかし、数分後にライト長官の投稿が削除された。今度は原油が急速に買い戻され、ダウ平均は急速に上げ幅を縮小した。イランが米海軍のタンカー護衛を否定したほか、ホワイトハウスも、米海軍はホルムズ海峡で石油タンカーの護衛行っていないと述べた。

　中東情勢は依然として燻っている。中東各地でイランからの攻撃が継続しており、ＵＡＥ最大製油所である、ルワイス製油所がドローン攻撃受け稼働停止となっている。先週はサウジが国内最大の製油所を停止し、またカタールもドローン攻撃を受け、世界最大のＬＮＧ輸出施設を閉鎖。トランプ大統領も「イランは停戦を求めていない」と表明。大統領が紛争は早期に終結するとの見方を示した後の発言。

　急落は一旦収まっているものの、不安定な状況は続いている。

　医薬品のゼブラ・セラピューティクス＜ZVRA＞が決算を受け大幅高。売上高が予想を上回ったほか、１株利益は予想の４倍近くとなった。米国でのＮＰＣ向けの新規処方登録は第４四半期だけで２４件となり、商業化が順調に立ち上がっている。

　バーテックス・ファーマ＜VRTX＞が上昇。慢性腎臓病のＩｇＡ腎症の成人患者を対象とした第３フェーズの臨床試験「レインナー」の中間結果で、同社の「ポベタシセプト」が良好な結果を示したと発表した。

　ウラン採掘のウラニウム・エナジー＜UEC＞が決算を受け上昇。売上高が予想を上回ったほか、１株損益の赤字も予想ほどは膨らまなかった。

　ボーイング＜BA＞が下落。７３７ＭＡＸ型機で配線の不具合が見つかり、一部機体の引き渡しが遅れる見通しだと発表した。

ゼブラ＜ZVRA＞　11.06（+1.94　+21.27%）
バーテックス＜VRTX＞　499.17（+38.30　+8.31%）
ウラニウム・エナジー＜UEC＞　14.48（+0.92　+6.78%）
ボーイング＜BA＞　217.76（-7.24　-3.22%）

アップル＜AAPL＞　260.83（+0.95　+0.37%）
マイクロソフト＜MSFT＞　405.76（-3.65　-0.89%）
アマゾン＜AMZN＞　214.33（+0.84　+0.39%）
アルファベットC＜GOOG＞　306.93（+0.92　+0.30%）
アルファベットA＜GOOGL＞　307.04（+0.68　+0.22%）
テスラ＜TSLA＞　399.24（+0.56　+0.14%）
メタ＜META＞　654.07（+6.68　+1.03%）
エヌビディア＜NVDA＞　184.77（+2.12　+1.16%）
ＡＭＤ＜AMD＞　203.23（+0.55　+0.27%）
イーライリリー＜LLY＞　1001.35（-7.04　-0.70%）

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美