NY株式10日（NY時間16:22）（日本時間05:22）

ダウ平均 47706.51（-34.29 -0.07%）

S＆P500 6781.48（-14.51 -0.21%）

ナスダック 22697.11（+1.16 +0.01%）

CME日経平均先物 54900（大証終比：+440 +0.80%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅安。ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往した。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＸへ投稿。これを受けて原油が一時７６ドル台まで急落する中、ダウ平均は４７９ドル高まで上昇。



しかし、数分後にライト長官の投稿が削除された。今度は原油が急速に買い戻され、ダウ平均は急速に上げ幅を縮小した。イランが米海軍のタンカー護衛を否定したほか、ホワイトハウスも、米海軍はホルムズ海峡で石油タンカーの護衛行っていないと述べた。



中東情勢は依然として燻っている。中東各地でイランからの攻撃が継続しており、ＵＡＥ最大製油所である、ルワイス製油所がドローン攻撃受け稼働停止となっている。先週はサウジが国内最大の製油所を停止し、またカタールもドローン攻撃を受け、世界最大のＬＮＧ輸出施設を閉鎖。トランプ大統領も「イランは停戦を求めていない」と表明。大統領が紛争は早期に終結するとの見方を示した後の発言。



急落は一旦収まっているものの、不安定な状況は続いている。



医薬品のゼブラ・セラピューティクス＜ZVRA＞が決算を受け大幅高。売上高が予想を上回ったほか、１株利益は予想の４倍近くとなった。米国でのＮＰＣ向けの新規処方登録は第４四半期だけで２４件となり、商業化が順調に立ち上がっている。



バーテックス・ファーマ＜VRTX＞が上昇。慢性腎臓病のＩｇＡ腎症の成人患者を対象とした第３フェーズの臨床試験「レインナー」の中間結果で、同社の「ポベタシセプト」が良好な結果を示したと発表した。



ウラン採掘のウラニウム・エナジー＜UEC＞が決算を受け上昇。売上高が予想を上回ったほか、１株損益の赤字も予想ほどは膨らまなかった。



ボーイング＜BA＞が下落。７３７ＭＡＸ型機で配線の不具合が見つかり、一部機体の引き渡しが遅れる見通しだと発表した。



ゼブラ＜ZVRA＞ 11.06（+1.94 +21.27%）

バーテックス＜VRTX＞ 499.17（+38.30 +8.31%）

ウラニウム・エナジー＜UEC＞ 14.48（+0.92 +6.78%）

ボーイング＜BA＞ 217.76（-7.24 -3.22%）



アップル＜AAPL＞ 260.83（+0.95 +0.37%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 405.76（-3.65 -0.89%）

アマゾン＜AMZN＞ 214.33（+0.84 +0.39%）

アルファベットC＜GOOG＞ 306.93（+0.92 +0.30%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 307.04（+0.68 +0.22%）

テスラ＜TSLA＞ 399.24（+0.56 +0.14%）

メタ＜META＞ 654.07（+6.68 +1.03%）

エヌビディア＜NVDA＞ 184.77（+2.12 +1.16%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 203.23（+0.55 +0.27%）

イーライリリー＜LLY＞ 1001.35（-7.04 -0.70%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

