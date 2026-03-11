米１０年債利回り上昇 ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに右往左往＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに右往左往＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.590（+0.054）

米10年債 4.154（+0.058）

米30年債 4.787（+0.074）

期待インフレ率 2.349（+0.020）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。ホルムズ海峡のタンカー巡るニュースに市場は右往左往した。米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＸへ投稿。



しかし、数分後にライト長官の投稿が削除された。今度は原油が急速に買い戻されたことで利回りも上昇。原油にらみの展開が続いている。



なお、この日は３年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったものの反応は限定的だった。



２－１０年債の利回り格差は+５６（前営業日：+５５）。



＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.579％（WI：3.568％）

応札倍率 2.55倍（前回：2.62倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

