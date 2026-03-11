「朝ドラ」ことNHK連続テレビ小説に出演したあの女優が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）のロケでモロッコへ！ ラグジュアリーホテルのスパでサウナやマッサージを体験して、癒しのひと時を過ごした。

あの女優とは、2017年度に放送されたNHK連続テレビ小説『わろてんか』への出演で知られる水上京香のこと。『朝だ！生です旅サラダ』のリポーターである水上は、モロッコ有数の観光都市マラケシュへ！

水上の宿泊先ラ・マムーニアは、100年の歴史を誇り、高貴な美しさから「マラケシュの貴婦人」と称される5つ星ホテル。トム・クルーズ、ミランダ・カー、チャールズ・チャップリンといった著名人や、世界の王室を魅了し、今も世界中からVIPが訪れる。The World’s 50 Best Hotels（世界のベストホテル50）で2023年度の6位にランクインし、アフリカ大陸でトップに輝いている。

そんなホテルでの贅沢ステイに欠かせないのがスパ。水上は、モロッコで“ハマム”と呼ばれる蒸し風呂へ。バスタオル1枚の姿でハマムを体験した水上いわく、「なんだか、日本のサウナにちょっと似ているような気がします」とのこと。

ハマムで柔らかくなった水上の体は、あかすりマッサージでさらにほぐされ、仕上げにモロッコにしか自生しないというアルガンの木のオイルでトリートメント。旅の疲れが癒される贅沢な体験を受けることができて、水上はうっとりしながら「おお……すごく気持ちいい～」と呟いた。

水上が宿泊した、かつての邸宅を改装した“リアド”タイプの部屋もすごい！ とにかく広くて、ベッドルームやリビングルームがいくつもあり、中庭にはプライベート温水プールまであるのだ。豪邸のようなリアドに水上は、「ちょっと迷子になっちゃうな！」「もうここは楽園だ！」「1泊じゃもったいないですね。1週間くらい泊まりたい！」と、終始感激していた。

水上の旅VTRを見ていたスタジオ一同は、「1人で泊まったの!?」「（部屋の）どこにいたらいいの!?」「部屋ん中で迷うよね！」などと大興奮！ 中でも女優の松下奈緒は、ラ・マムーニアのスパに興味津々だ。「（アルガンオイルは）香りも（他と）違いますね。保湿力も全然違うので、（マッサージを）一度は経験していただきたい！」と語る水上に松下は、「いや～『行きたいよ！』ってなるよね！」と心底うらやましそうだった。

なお、水上のマラケシュ旅VTRは、3月7日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で公開された。

