ヒロイン・松野トキ（髙石あかり）の物語が、いくつもの名シーンを生み出してきた朝ドラ『ばけばけ』（NHK総合）。いよいよ本格的な佳境を迎えつつあるところである。

舞台は熊本から、再び島根の松江へ。いまの展開において注目されるのが、トキと故郷の人々の再会。彼女は子どもを産み、人生の新たなステージへと進んだ。北川景子と板垣李光人が演じる雨清水家のあの親子と、いったいどのような再会を果たすのだろうか。

本作は、小泉八雲とその妻・セツをモデルにした物語を描くもの。日本人にとって馴染み深い「怪談」の数々が、いかにして今日まで語り継がれ、海外にまで広がっていったのか。私たちはその背景に触れてきただろう。トキの夫であるヘブン（トミー・バストウ）は帰化しようとしているが、これはつまり「小泉八雲」の誕生を意味している。“本格的な佳境を迎えつつある”と冒頭で述べたのは、これが理由だ。

第23週のタイトルは、「ゴブサタ、ニシコオリサン。」である。この週の最重要人物は、トキやヘブンの恩人である錦織友一（吉沢亮）で間違いない。そしておそらく、ここから気の重くなるシーンが展開していくのだろう。このドラマの前半の展開を牽引し、支えていた雨清水家の親子は、ここにどう絡んでくるのか。

北川が演じる雨清水タエは、松江でも随一の名家に生まれた高潔な人物。彼女の言動の一つひとつに気品の高さが感じられたものだ。しかし、夫の傳（堤真一）が病で亡くなってからは、転落人生を歩むことを余儀なくされた。それは板垣が演じる三之丞もまた同じ。名家に育ったがゆえに、ふたりは社会のことを何も知らない。武士の時代が終わり、誰もが生きるのに必死な世の中で、この親子は取り残されてしまった。

そんなタエと三之丞が抱えていたもの、そして北川と板垣が体現し続けたのは、深く大きな“葛藤”である。

■北川景子の名演が際立たせたタエの“誇りと葛藤” 放送がはじまったばかりの頃は、いずれのキャラクターも一面的だった。タエは絵に描いたようなお姫様であり、三之丞は恵まれた環境で育ったおぼっちゃま。多くの視聴者がこんな印象を抱いたことだろう。けれどもほどなくして、まずは三之丞の抱える葛藤が明らかになった。

家督を継ぐのは彼の兄であるため、本当の意味での三之丞の居場所は雨清水家にはない。いつも朗らかな笑顔を浮かべていたが、その胸中は複雑なものだったはず。演じる板垣の声と表情は、その明度が変わる。三之丞の内なる葛藤を示唆するような、そんな表現の繊細さが光っていた。やがて彼こそが雨清水家を背負うことになったわけだが、板垣の表情からは重圧の大きさが伝わってきたものだ。

境遇の変化に合わせて演技の質感が変わっていったのは北川も同じ。先述しているようにタエは高潔な人物だ。たとえ転落しようとも、生活が困窮しようとも、染みついた品性が彼女の言動から消えることはない。でも、それでも、生きていかなくてはならない。愛する三之丞とともに。ここに、タエの葛藤が生まれた。

それまで見せることのなかった彼女の狼狽ぶりは、北川の演技に“揺れ”としてあらわれた。声も表情も揺れている。品の高さを保とうとしているが、それはいつ崩れてもおかしくない。そんなタエの不安定さを、北川は安定したパフォーマンスで私たちの前に差し出したのだ。見た目の変化はメイクなどでどうにでもなるが、人間としての変化は俳優の力によってこそ立ち上がるもの。改めてそう感じた。

タエと三之丞の葛藤は、やがてトキの葛藤を生むことになった。そしてこれがドラマとして発展し、現在に続いている。

本作の『ばけばけ』というタイトルは、変わりゆく世界に対する“うらめしさ”と、それがいつしかかけがえのないものになるように、というある種の願いが込められている。トキを演じる髙石だけでなく、北川も板垣もまた、このタイトルを体現してきたといえるだろう。“この世はうらめしい。けど、すばらしい。”という本作のキャッチコピーが、雨清水家のふたりの存在によって響いてくることになるのではないか。（文＝折田侑駿）