ACIDMANが4月1日、LIVE Blu-ray『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』をリリースする。同映像作品は全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”＞のファイナルとなる7年ぶり7度目の日本武道館公演の模様を収録したものだ。ライブ映像作品発売に先駆けて、ティザー映像とジャケット写真、購入者特典絵柄が公開となった。

ライブSEでもある「最後の国 (introduction)」の音源と手拍子で構成された本ティザー映像は、“あの日の日本武道館公演”の幕開けが蘇る壮大なイントロだ。緻密に構成された演出と圧倒的なパフォーマンスで、8,000人以上の観客を動員した会場全体が一体となった熱気と感動の一夜。フロントマンの大木伸夫が伝え続けている生命、宇宙、そして愛と平和、それらメッセージが濃縮され、刹那的な衝動で魅せる約3時間は、まるで一編の映画のような物語であり、日本武道館を歓喜と感動の光に包み込んだ。シングル曲やミュージックビデオが存在する楽曲など、“これぞACIDMAN”と呼ぶべきセットリストで構成されたワンマンライブ＜This is ACIDMAN＞は、結成から約28年の中で生まれた様々な名曲たちの鼓動が色鮮やかで輝かしい。

同ライブ映像作品には特典映像として、本ツアー初日のZepp Nagoyaからファイナル日本武道館までのツアードキュメンタリー映像を収録。ここでしか見ることのできないメンバーのオフショットや舞台裏に加え、各地で演奏されたファン投票曲の演奏シーンなどを含むボリューム満載の約1時間20分となっている。

ジャケット写真は今回も日本武道館のシンボル“擬宝珠”をテーマに構成された。2007年、初の日本武道館公演から、7度目の今作まで、ACIDMANの歴史と貫禄、そして今後も続いていくであろうストーリーを感じさせる仕上がりだ。

各CDショップ購入特典の絵柄は、Amazon.co.jpが＜This is ACIDMAN 2025 in日本武道館＞LIVE PHOTOビジュアルシート、タワーレコードが＜This is ACIDMAN 2025 in日本武道館＞LIVE PHOTO ポストカード、その他CDショップが＜This is ACIDMAN 2025 in日本武道館＞LIVE PHOTO SETとなる。

Amazon.co.jp購入特典

タワーレコード購入特典

その他CDショップ購入特典

このライブ映像作品のリリースを記念して、ユナイテッド・シネマ豊洲での先行上映会開催も決定した。リリースに先駆けて、『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』の本編収録映像を映画館の大画面と大音量で味わうことができるほか、上映後にはACIDMANメンバーが登壇し、舞台挨拶を行う予定だ。参加方法は、3月13日までに配付対象ショップにて商品を予約し、応募した方の中から抽選で招待される。

ACIDMANは13thアルバム『光学』を提げ、4月9日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演を皮切りに全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞を開催する。全国11箇所をまわる同ツアーのファイナルは、18年ぶりとなる幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9・10公演だ。

■LIVE Blu-ray『This is ACIDMAN 2025 in日本武道館』

2026年4月1日(水)発売

予約リンク：https://acidman.lnk.to/2025budokanPR

詳細リンク：https://acidman.jp/newsinfo/20260228/

【Blu-ray】TYXT-10089 8,030円(税込)

▼Blu-ray収録内容

◯＜This is ACIDMAN 2025 in日本武道館＞

01.world symphony

02.夜のために

03.FREE STAR

04.式⽇

05.スロウレイン

06.⽩と⿊

07.リピート

08.sonet

09.季節の灯

10.愛を両⼿に

11.世界が終わる夜

12.⾵追い⼈(前編)

13.廻る、巡る、その核へ

14.ファンファーレ

15.輝けるもの

16.造花が笑う

17.ある証明

18.ALMA

encore

en1.feel every love

en2.Your Song

◯ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025” Documentary Film ●CDショップ購入者特典

・Amazon.co.jp：LIVE PHOTOビジュアルシート

・タワーレコード：LIVE PHOTO ポストカード

・その他CDショップ：LIVE PHOTO SET

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

■『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』リリース記念先行上映会

◯開催日程：3月28日(土)

開場12:30／開始13:00／終了16:30予定

※本編上映約3時間、登壇舞台挨拶30分予定

◯開催場所：東京・ユナイテッド・シネマ豊洲

https://www.unitedcinemas.jp/toyosu/index.html

東京都江東区豊洲2丁目4-9 アーバンドックららぽーと豊洲

◯イベント内容：『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』本編上映 / ACIDMAN登壇舞台挨拶

※集合時間、集合場所などの詳細は、ご当選者の方のみにご案内いたします。

◯参加方法：予約対象期間内に配付対象ショップにて『This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館』を予約購入すると、早期予約特典としてシリアルナンバーを配付。シリアルナンバー1つにつき、1口ご応募可能。応募者から抽選で「This is ACIDMAN 2025 in 日本武道館」リリース記念先行上映会へご招待。

◯応募期間：2026年3月13日(金)23:59まで

詳細：https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2026-02-28-2/

■＜ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2026＞

3月11日(水) 福島・いわき市文化センター大ホール

▼チケット

8,800円 (税込)

※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料となります。

※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付されます。

■全国ツアー＜ACIDMAN LIVE TOUR “光学”＞

4月09⽇(⽊) 神奈川・KT Zepp Yokohama

4月18⽇(⼟) 宮城・⽯巻 BLUE RESISTANCE

4月29⽇(⽔/祝) 静岡・LIVE ROXY SHIZUOKA

5月10⽇(⽇) 新潟・NIIGATA LOTS

5月15⽇(⾦) ⼤阪・NHK⼤阪ホール

5月22⽇(⾦) 埼⽟・ウェスタ川越 ⼤ホール

5月24⽇(⽇) 福岡・DRUM LOGOS

5月29⽇(⾦) 宮城・仙台 Rensa

6月06⽇(⼟) 岡⼭・CRAZYMAMA KINGDOM

6月14⽇(⽇) 沖縄・桜坂セントラル

6月27⽇(⼟) 千葉・幕張メッセ国際展⽰場 展⽰ホール9-10

詳細：https://acidman.jp/newsinfo/20251026-2/