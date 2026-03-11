◆オープン戦 ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）

待ちわびた１本が出た。巨人・石塚裕惺内野手（１９）が１０日、実戦１２打席ぶり安打となる先制適時打を放った。２回２死一、三塁、１ボールから東浜の内角１４６キロの直球を右前に鋭くはじき返し、「いいところで打てたので、それは良かったです」。勝負強さを発揮し、胸をなで下ろした。

試合前まで、対外試合で１１打席連続無安打。オープン戦の打率は１割４分３厘と本領を発揮できていなかった。那覇キャンプではシートノックでリチャード、荒巻らと大声を出し存在感もあったが、いつしかそれも影を潜めていた。阿部監督からは「１９歳だから。それでバカスカ打てって言ったって無理じゃん。何でアピールしていくのって、若さでしょ」と、練習中に大きな声を出すなど積極的な姿勢を求められていた。

試合前の、フリー打撃中。守備練習で三塁に入ると、指揮官が打撃ケージの横でバットを持った。「お願いします！」と、ノックを要求する石塚に対して阿部監督は耳に手を当て、さらに大きな声を要求。「サードお願いします！！」「監督お願いしまーす！！」と、どんどん声は大きくなった。試合後は「ああいうのが生きたのかなと思います」と約３０分の指導にも感謝した。

前向きな姿勢を取り戻し、「ファーストストライクから積極的に振りにいけた。そういう打席を増やしていきたい」と原点回帰。指揮官が開幕メンバーを見極める期間としているのは残り２試合。「もらえたチャンスでしっかり結果を出せるように。しっかり準備して、やれることやりたいなと思います」。開幕１軍へ必死に食らいついていく。（臼井 恭香）