RAZORS EDGEが4月22日、7thフルアルバム『SUPER RED』をリリースする。前アルバム『RAW CARD』から10年6ヵ月ぶりとなるオリジナルアルバムは、結成30周年という節目に放たれる記念碑的作品でもある。

アルバム『SUPER RED』制作のきっかけは記念すべき30周年にあったようだが、その内容は決して懐古主義的なものではなく、あくまでも今のレイザーズを詰め込んだ意欲作として届けられる。レイザーズらしさを感じさせつつも新たな方法論を打ち出した表題曲をはじめとする全10曲が人間の本能を根っこから刺激する仕上がりだ。

全10曲トータル20分にも満たない収録時間だが、RAZORS EDGEというバンドが今も充実した活動を続けていることを感じ取るには十分。“速い！美味い！短い！”という謳い文句に偽りなし。大阪産スラッシュハードコアバンドの真髄があまりにも濃厚に凝縮された。

5月からは、アルバム『SUPER RED』リリースに伴う全国ツアーの開催も決定している。現在のところ、福岡、札幌、名古屋、大阪、東京といった5都市5公演が発表となっているが、大阪と東京ではちょっと面白い試みも計画中とのことだ。

■7thフルアルバム『SUPER RED』

2026年4月22日(水)発売

TOL-036 \1,819-(税抜)

仕様：12cmCD

発売元：THRASH ON LIFE RECORDS

▼収録曲

01.SUPER RED

02.FOREVER BE HONEY

03.DRIVE YOUR SOUNDS

04.WARNING!!

05.EARLY BOYS

06.NEVER GIVE UP!

07.SLIM PANTS

08.GET BACK 2026

09.OLD DRINKIN’ MAN

10.TRIPLE X

all music & lyrics by KENJI RAZORS

■アルバム『SUPER RED』リリースツアー

5月10日(日) 福岡・Kieth Flack

5月24日(日) 北海道・札幌KLUB COUNTER ACTION

6月28日(日) 愛知・名古屋HUCK FINN

7月12日(日) 大阪・心斎橋SUNHALL

7月19日(日) 東京・新宿LOFT

