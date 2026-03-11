◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

侍ジャパンの周東が足だけでなく、パワーも見せつけた。ＷＢＣで初先発し、１点リードの８回２死一、二塁で３ラン。内角の直球を振り抜き、右翼席へ豪快に放り込んだ。自慢の快足ではなく、駆け足でダイヤモンドを一周。「まさかこういう舞台で打てるとは思っていなかった。ホームランバッターの皆さんのように歩くことができず、すぐ帰ってきちゃいました」と、お立ち台でおどけた。

７回無死の３打席目は平凡な遊ゴロ。猛烈な速さで一塁を駆け抜け、内野安打にしてみせた。前回大会では１打数１三振で、待望のＷＢＣ初安打だった。すかさず３試合連続で二盗成功。大会３盗塁目となった。

韓国戦の９回には中堅の守備でスーパープレーを見せるなど、途中出場で抜群の存在感を見せていた。「本当に日を追うごとに結束力が高まって『今年のチームで勝ちたい』という思いが大きい。いい顔をして、日本に帰って来られるように」。オフにはメジャー挑戦の夢を断念し、５年２０億円の大型契約で残留。ＮＰＢの誇るスピードスターは、マイアミでの戦いでも世界を驚かせるつもりだ。