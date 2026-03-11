「ＡＣＬＥ・決勝トーナメント１回戦、町田１−０江原」（１０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

第２戦が行われ、１次リーグ首位通過の町田はホームで江原（韓国）に１−０で勝利。第１戦（０−０）との合計スコアで上回り、準々決勝進出を決めた。前半にＭＦ中村帆高（２８）が頭で得点した。準々決勝以降は４月にサウジアラビアで集中開催される予定。

アクシデントを乗り越え、町田が初出場のＡＣＬＥで８強進出を決めた。前半１２分にリーグ戦４戦３発と好調だった日本代表ＦＷ相馬が負傷交代。攻撃の核を早々と失い暗雲が漂ったが、同２５分に代わったＦＷ羅相浩のクロスに中村が「合わせるだけだった」と頭で決勝点。「新たな歴史をつくれた」と喜んだ。

昨季町田に加入するも負傷でシーズンの大半を棒に振った。登録の関係でＡＣＬＥも２月の１次リーグ第７節が初出場だった。「去年全く戦えなく、仲間にここまで連れてきてもらった。恥ずかしいプレーはできない」と、強い思いがゴールに結実した。

先制後は押し込まれる苦しい展開だったが、ＧＫ谷を中心に守り切った。準々決勝以降はサウジアラビアで集中開催予定だが、中東情勢の影響が懸念される。それでも黒田監督は「どこでやろうと、ぶれずに磨きをかけて成長していく」と冷静に先を見据えた。