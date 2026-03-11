「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）

先発した阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が甲子園初登板で３回無失点。最速１５３キロの直球に加え、鋭く曲がるスイーパーがさえ渡った。デイリースポーツ評論家の井川慶氏も「こういういい投手も日本に来るんだな」と賛辞を贈った。

初めてルーカス投手を生で見ましたが、こういういい投手も日本に来るんだなという印象です。全体的に優れていて、スイーパーは右打者に対してもしっかり使えていました。これは単に曲がり幅ということだけではなく、見え方も関係しているのかなと思います。

推測にはなりますが、右打者の内角を狙った真っすぐが外角高めに抜けることが目立った中、おそらくその抜け球の軌道にちょうどスイーパーの軌道が一瞬入って、打者からは真っすぐかなと見える瞬間があったのかなと。右打者からすると外から入ってくるボールであり、やや甘いコースに来ているにもかかわらず捉えきれなかったのは、そういったところが関係していたのかなと思います。もちろん大前提として、しっかり腕を振れていることが大きいです。

シーズンでの活躍も期待できますし、あとはもう少し長いイニングを投げた時にどうなるか。この日は初回以降、少しずつ球速が落ちていった中で、中盤にピンチを迎えた時にギアを上げられるのかなど、今後も見ていければと思います。