「オープン戦、ＤｅＮＡ６−１広島」（１０日、横浜スタジアム）

気温５度の極寒のハマスタ。冷たい風に突きつけられながらも、ＤｅＮＡ先発のジョン・デュプランティエは研ぎ澄まされた対応力を発揮し、４回を４安打１失点でまとめた。

「気温が低いことも重なって、制球面においてはベストな感じではなかったんですけど、（捕手の山本）祐大といろいろ話し合った中で、しっかりと投げ抜くことができた」。初回の立ち上がりは１死三塁からルーキー・平川に左前適時打を浴びたが、二回以降は試合の中で修正を利かせ、追加点を許さなかった。

課題として挙げていた変化球の精度もブラッシュアップ。三回１死から走者を出しながらも佐々木、ファビアンをナックルカーブで連続奪三振。「空振りが取りたいなと思っていたので、そこで三振を取れたのはすごく自分の中では大きかった」とうなずいた。

相川監督も「特に問題なく見えました。あとはもうちょっとイニングを伸ばしていければいいのかなと」と話した。前回登板は４日の中日戦。今後、中６日での調整が続けば、開幕２カード目の阪神戦（京セラ）での先発が予想される。古巣との対決も視野に入る中、助っ人右腕が着実に歩みを進めている。