◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

希望が膨らむ快音が響いた。ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）の一振りに東京Ｄが熱狂した。両チーム無得点の４回１死一塁。カウント３―１から先発右腕のサトリアが投じた内角高め直球に反応した。高々と舞い上がった打球は左翼フェンスに直撃する二塁打。あと約５０センチでスタンドインという一撃で３試合ぶりにＨランプをともした。

試合前時点では３試合で１０打数１安打１打点。「自分のスイングで打てていないなというのがあった」。タイミングの取り方などを模索。今大会初長打で復調の号砲を鳴らした。三塁の守備では好プレーを連発。攻守で躍動して、１次ラウンドを締めくくった。

先輩右腕に“アンサー”した。８日のオーストラリア戦。試合前の円陣だった。「菅野先輩が緊張しているので早めに援護しましょう」と巨人時代の先輩である菅野をイジりながら声出しをした。同戦では菅野が４回無失点に抑えた一方で、岡本は２打数無安打。試合後の会見で菅野は「（岡本は）緊張感がなくて打てていない。求められているのは守備じゃない」とユーモアを交えて愛のムチをふるっていた。巨人時代にはエースと４番でチームをけん引。そんな先輩からの要求は期待と信頼の裏返しだった。

チェコ戦の試合前には再び右腕から声をかけられた。「いつもいろいろ言われるので、あまり耳を傾けていない。忘れた」とユーモアを交えて笑った岡本。“愛のイジり”に、バットで応えた。世界一になった２３年大会では準々決勝進出以降の３試合で２発。大谷、鈴木、吉田が好調なだけに、背番号２５が本領を発揮すれば打線の破壊力は格段に増す。「負けられない試合が続くので頑張りたい」と見据えた岡本。連覇へ上昇気流に乗り出した。（宮内 孝太）