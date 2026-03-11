◇オープン戦 阪神2―1西武（2026年3月10日 甲子園）

阪神・中川勇斗捕手（22）が10日、西武とのオープン戦（甲子園）に「3番・左翼」で先発し、4回1死から左翼席へ先制ソロを放った。先輩・大山の助言が生きた今春1号は、京都国際3年夏以来の甲子園アーチ。プロでは2軍公式戦も含めて初だ。6日ソフトバンク戦から4戦連続安打と好調を維持し、待望の一発も飛び出した若虎。開幕左翼にまた一歩前進した。

1メートル72、76キロの、決して大柄とはいえない体から、豪快なアーチが放たれた。捕手登録ながら「左翼」を主戦場にする高卒5年目・中川がまた打った。6日ソフトバンク戦から4戦連続安打となる快音は、プロ初となる甲子園弾。4回1死、オフにメジャー移籍も目指していた通算73勝右腕・高橋光のカットボールを攻略。獅子のエースに虎が一発を見舞うのは、21年以来だ。

「自分の悪い癖が出ていたので、修正して打席に入ることができた。甲子園で打つのは初めてなので、普通に走っていましたね」

初回2死からの第1打席はカウント2―2から低めのスライダーにバットが空を切った。初球から続いた150〜151キロの直球やツーシームに押し込まれ、最後は141キロの決め球で打ち取られた。リベンジの本塁打に「当たれば飛ぶっス」と胸を張った。

「（バットを）振り上げて、球の上っ面を叩いてゴロ、というのが増えてきていた。大山さんにアドバイスをもらって、打撃練習のときに、打った後に（バットを持つ）左手が地面に着くような意識でやった。無意識にできるように、もっと練習でやっていきたい」

8日巨人戦は、第2打席の中前打以外全て内野ゴロ。7日ソフトバンク戦も第3、4打席は続けて三ゴロに倒れた。課題解消へ、プロ10年目の大黒柱から復調へのヒントを授かった。右打席に立つ中川にとって、バットをリードする左手が「地面に着く」というのは、完全に振り切らないと成し得ない。強くたくましくスイングした結果、「開幕左翼」を引き寄せる鮮やかな一撃へとつながった。

「（打ったのは）失投。相手投手の良い球とか、ウイニングショットを、ああやって（スタンドまで）運べるようにしていきたい」

肝心の左翼守備も上達の一途をたどり、初心者マークが外れつつある。「打球捕やノックが落ち着いてできるようになってきた」。プロ1号を含む昨季の2本塁打はどちらもバンテリンドーム。「シーズンで打てるようにしていきたい」。攻守に成長を遂げる背番号68。黄色く染まった聖地の空に虹を架ける日も、そう遠くない。 （八木 勇磨）