ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４７）が１０日、都内で行われたアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」の大ヒット御礼舞台あいさつに、岡咲美保（２７）、豊口めぐみ（４８）、前野智昭（４３）と出席した。

イベントでは同作の４ＤＸ上映が決定したことが発表された。すると堂本は「映画館に行ったことがない。こちら（壇上）側しか知らない」とまさかの発言で驚かせた。ＤＯＭＯＴＯの楽曲をよく聞いていたという前野が「えー！『映画館の椅子でキスを夢中で』しましたやん！」と、ヒット曲「硝子の少年」の歌詞を使ってツッコむと、観客は爆笑し、大きな拍手も巻き起こった。堂本は「全くないですよ。こっち側だけですよ。こっち側で適当なことばっかり」とおどけて、さらに笑わせた。

堂本のトークは終始キレッキレ。「みなさん、花粉ひどくないですか？やんなっちゃう」と嘆いて呼びかける場面も。「何よりも花粉がひどいです、花粉症と認めてないですけどね。けどくしゃみが止まらないです」と笑わせていた。

春が近づき、新生活を迎える人にアドバイスも送った。堂本は「アドバイスできるほどちゃんとした人生歩んでないです」と冗談めかしつつ、「明治時代だったら死んでいる年なので」と切り出した。「自分は４３？」と隣にいた前野に質問し、「４３です」と返されると「じゃあ寿命です」といきなり宣言。前野が「そうですよね、明治だったらもう」とうなずくと、堂本は「だから、余生は楽しく過ごすことが大事ですよね」と意外なアドバイスで締めくくった。