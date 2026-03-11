女子プロ、新しい契約を締結！「このたび…と」コメント

株式会社イオンスポーツは2026年1月7日、高機能ベースレイヤーブランド「ZEROFIT」において、プロゴルファーの西郷真央プロとスポンサー契約を締結し、「インスパイラルグローブ」が正式パートナー製品になったと発表しました。

西郷プロがスポンサー契約を締結！「世界No1を目指す」

西郷真央プロ

インスパイラルグローブは汗や雨の水分を吸収することで、さらにグリップ力がアップ。シビアなコンディションでも力強いスウィングをサポートするアイテムです。

シリーズ累計販売は166万枚で、西郷プロもジュニア時代から使い続けてきたグローブであるとのこと。

今回の「ZEROFIT」との契約について、イオンスポーツは、同社製品への信頼関係を背景にしたパートナーシップの強化と位置づけ、今後も製品を通じて西郷選手の競技活動を支援していく方針を示しています。

今回の契約について西郷プロは下記のようにコメントしています。

「このたび、イオンスポーツの『ゴルフグローブ(ZEROFIT INSPIRAL GLOVES－ インスパイラルグローブ )』にスポンサー契約という形でサポートいただくことになり大変嬉しく思っています。またインスパイラルグローブは、ジュニア時代から使い続けてきている、信頼し一緒に戦い続けてきた愛用グローブです。今回のサポートは、世界で戦う上でもとても心強いと感じました。

インスパイラルグローブとともに世界No.1のゴルファーを目指し努力と挑戦を続けていきます」

