「卒業式でプロポーズしていい？」「卒業祝辞、不倫PTA会長が壇上に？」…卒業式トラブル！
春は卒業の季節。子どもが学び舎を巣立つとき、親もひとつ役目を終えたと感じますよね。それと同時に親としての立場、夫婦の関係……それぞれが節目を迎えることがあるようです。
エピソード1：「プロポーズしていいですか？」娘の高校卒業式に？！
Aさんの娘ユイ（仮名）さんは高校卒業を控えています。就職も決まり、新たな一歩を踏み出す準備を進めていました。そんななか交際中の大学生マサル（仮名）さんから電話がきて、卒業式の日に校門の外で待ちたいと言い出します。
さらに後日自宅にやってきて「その日にプロポーズしてもよいか」と相談があったのです。ユイさんに内緒で音楽を流し、バラの花束と指輪を娘に渡すという演出案まで用意。脚本のタイトルは「高校卒業式でプロポーズしてみた！」。マサルさんはSNSで見た華やかな映像に影響を受けたのかもしれません。
プロポーズをしてみたいだけなのでは？と指摘すると、マサルくんは「あらためます！ 失礼します！」と恥ずかしそうにして帰って行きました。Aさんはユイさんに結婚観をさりげなく尋ねます。娘の反応を見て、卒業は人生の通過点であり、焦って次の段階に進む必要はないと感じたのでした。
エピソード2：「卒業祝辞を不倫PTA会長が？」現場は学校！役員同士で男女モンダイ
トミタ（仮名）さんは息子の高校のPTA役員を引き受けました。和やかにはじまった活動でしたが、PTA会長と会計担当ママのミソノオ（仮名）さんに不倫のうわさを聞きました。やがてミソノオさんの夫、ケンジ（仮名）さんも役員に立候補します。
ある日、PTA会長とミソノオさんが仲睦まじく学校の廊下で話しているところに、ケンジさんが現れたのです。会計のミソンオさんの顔が青ざめます。役員たちはなりゆきを見守るしかありませんでした。卒業式が近づくなか、PTA会長は話し合いから逃げ、委員会も中止にします。それでもPTA会長は「自分の晴れ舞台だ」と卒業式の祝辞を辞退せず、結局卒業式まで押し切ったのです。
後日、ケンジさんから「なぜ妻と不倫をしている会長を壇上にあげたのか」と抗議のメールが届き、学校とPTAの対応が問われました。卒業の晴れ舞台は、大人の未熟さによって揺らいだのです。
エピソード3：「あなたがいるから安心よ」子育て卒業のはずが…義実家からの思わぬ要請
マリ(仮名)さんは、夫ヨウヘイ（仮名）さん、息子ハルキ（仮名）さんとの3人暮らしです。義両親とは敷地内同居ですが、適度な距離を保ってきました。ハルキさんは志望大学に合格し、春から遠方でひとり暮らしをはじめます。
ところがその矢先、義両親から義妹トモカ（仮名）さんが離婚し、4人目の子どもを出産していたことを知らされたのです。しかもその相手は不倫関係にあった男性でした。子どもの健診に全く行っていないことで行政から連絡を受け、義両親はトモカさん一家を引き取る決断をしました。
問題はその後でした。「マリさんがいるから安心」と、子どもたちの世話を任せる前提で話が進んでいたのです。ヨウヘイさんは「マリは仕事を辞めてもいい」と当然のように口にします。子育てを終え、これから自分の人生を歩もうとしていた矢先の出来事でした。マリさんはこの後どのような対応をするのでしょうか。
卒業は終わりではなくはじまり
子どもたちが未来へ進む春。卒業は、誰かに祝われるだけの行事でなく、一つの節目です。新しい季節を前に、これからどんな道を選び、どのように歩んでいくのか。その一歩を見つめる機会でもあるのではないでしょうか。
編集・あいぼん
