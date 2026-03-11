「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）

両手に残る確かな手応えが、阪神のキャム・ディベイニー内野手の表情を和らげた。甲子園球場で初めて記録した「Ｈ」マーク。西武のエース右腕・高橋光の１５１キロを中前にはじき返した。「この時期、この感覚で打つことができたのはプラスだよ」。シーズン開幕を前に順調な調整が続く。

７、８日は打席数確保のため、ＳＧＬで教育リーグ・ソフトバンク戦に出場。３試合ぶりの甲子園では６番・三塁でスタメンに名を連ねた。二回、２死走者なしで巡った打席。２球続けて高橋の１５２キロを見送り、３球目だ。１５１キロにバットを合わせると、芯を食った打球が中前に抜けた。

「アメリカでは応援曲はない。今までになかったことが経験ができて、素晴らしいなと感じる。すごくいい曲だし、ファンの方々にサポートされているなと実感するよ」

応援歌も初めて球場に流れ、スタンドの声援が力に変わった。「試合数、打席数をこなすことはすごく大事なことだ。今すごく順調に来ているので、良い状態を作っていきたい」とディベイニー。シーズン開幕まで３週間を切った中、日本野球に順応する姿が頼もしい。