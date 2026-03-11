色とりどりのペンライトを振って「改憲反対」を訴える参加者ら＝１０日、国会前

高市早苗首相が改憲に意欲を示していることを巡り、「平和憲法」の理念を尊重し、改憲反対を訴える抗議集会が１０日、東京・国会前で開かれ、約８千人（主催者発表）が集まった。イラン情勢にも触れ、色とりどりのペンライトを振りながら「高市総理は憲法守れ」「戦争反対」と声を上げた。

集会はアーティストや若手研究者でつくる有志団体「ＷＥ ＷＡＮＴ ＯＵＲ ＦＵＴＵＲＥ」などが主催。衆院選で自民党が憲法改正の発議ができる３分の２（３１０議席）を超える議席を単独で獲得。自民や連立を組む日本維新の会は、改憲論議の加速に前のめりだ。また、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃が続いており、戦争への危機感も広がっている。

同団体は国連憲章を含む国際法に基づき、日本政府が米国とイスラエルの行動を批判し、攻撃の中止を訴えるほか、平和的解決に取り組むよう要求した。日本体育大学・清水雅彦教授（憲法学）は米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されているイージス艦が攻撃に参加したことを非難。「攻撃は日米安保条約違反だ。事前協議もしておらず、許せない。『思いやり予算』を負担しているのだから、日本は国際法違反として先制攻撃を辞めろと言うべきだ」と強く指摘した。

音楽ユニット「水曜日のカンパネラ」の元ボーカルで、アーティストのコムアイさんも家族と参加し、マイクを握った。「原爆を落とされた日本だから今こそ、非核のメッセージが伝えられるはず。どれだけ世論が流れても、一人一人の意思こそが強いものだ。この反戦運動をこれからも続けていこう」と呼びかけた。

作家の関根愛さん（３７）＝二宮町＝は「変わるのは憲法じゃない。政治と政権だ」と書いたプラカードを掲げ、「あの戦争によって傷つけ、傷つけられた歴史がある。戦争が起きた過去を踏みにじり、憲法を変えようという政権の姿勢は許せない」と言葉を紡いだ。