【経済指標】

【米国】

＊米中古住宅販売件数（年率）（2月）23:00

結果 409万件

予想 388万件 前回 402万件（391万件から修正）



【発言・ニュース】

＊米３年債入札結果

最高落札利回り 3.579％（WI：3.568％）

応札倍率 2.55倍（前回：2.62倍）



＊ホルムズ海峡のタンカー巡り情報錯綜

米海軍がホルムズ海峡を航行する石油タンカーを護衛したとのニュースが流れた。米エネルギー省のライト長官がＸへ投稿。しかし、数分後に投稿が削除された。イランが米海軍のタンカー護衛を否定したほか、ホワイトハウスも、米海軍はホルムズ海峡で石油タンカーの護衛行っていないと述べた。



＊レビット報道官

ホワイトハウスのレビット報道官は、イラン紛争でこれまでに負傷した米兵１５０人という報道に対して、「概ねその範囲内だ」と述べた。



＊レスキュール仏財務相

・国際エネルギー機関（ＩＥＡ）に石油備蓄シナリオ策定を要請。

・ＩＥＡに石油備蓄の放出可能性に関する調査を要請。

・Ｇ７は必要時に石油備蓄活用の準備を整えたい意向。

・ＩＥＡは本日理事会を開催し、石油備蓄について協議。



＊サウジ、ウクライナ製の防空装備品の購入で交渉中と伝わる

サウジアラビアがウクライナ製の防空装備品の購入で交渉中と伝わった。サウジは迎撃ドローンや電子戦装備の購入を交渉中だという。

