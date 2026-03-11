◆オープン戦 ソフトバンク２―２巨人（１０日・宇部）

巨人の育成ドラフト１位・冨重英二郎投手（２４）＝ＢＣ神奈川＝が１軍初登板で上々デビューを飾った。この日から１軍に合流していた左腕は、２―２の８回から３番手として登板し、１回無安打無失点と好投。最速は１４７キロだった。「自分の中では納得がいくところはなかった」と自己採点は辛口だったが「ゼロで抑えられたのは収穫」と手応えをにじませた。

心が高ぶっているのは分かっていた。実戦３度目で上がったのは１軍のマウンド。「緊張しました。緊張以外なかったです」。慣れない環境もあり先頭には四球を与えたが、そこから立て直して１回０封。１死一塁からは１４６キロで遊ゴロ併殺打に仕留め「自分の意図した球で打ち取れた」とうなずいた。

この日は同じくルーキー左腕で同学年の竹丸が先発。「あいつが良かった分、自分も頑張らなきゃ」と活躍を励みにした。「自分の持ち味の“まっスラ”がかかりすぎてしまった。しっかり腕を振って打者と対戦するのがこれからの課題です」。ドラ１と肩を並べるまで、腕を磨いていく。（北村 優衣）