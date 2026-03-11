◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 日本９―０チェコ（１０日・東京ドーム）

勝利の整列後、大谷翔平投手（３１）は客席に両手を上げて応え、満足そうだった。１位通過が決まっていたこともあり、４戦目で今大会初めて欠場したが、いい休養となったに違いない。試合前セレモニーでは、「熱男〜！」と、松田コーチのおなじみフレーズを口ずさみながら、ナインたちと次々にグータッチを交わすなど終始リラックスした雰囲気を漂わせていた。

連覇へ、万全を期した。「打席に立って貢献するのが仕事」とエンゼルス時代から“休まない男”として知られ、出場も可能ではあった。井端監督は「今日はピッチングにも入っていましたし、ＭＬＢのシーズンが始まった時の疲労、今日移動ということも考慮して」と説明。出場機会が少なかった森下や佐藤らＮＰＢ組に打席数を与える意味でも、休養を受け入れたとみられる。

乗り込む米国では「大谷キラー」が立ちはだかる可能性がある。１４日（日本時間１５日）の準々決勝の相手はドミニカ共和国かベネズエラ。いずれもスター軍団の強豪だ。順番通りならば、ドミニカ共和国はサンチェス（フィリーズ）。シーズン１６打数４安打の打率２割５分、６奪三振。昨季のポストシーズン（ＰＳ）では３打席連続三振を喫し、６打数無安打、４三振に封じられている。ベネズエラならばＲ・スアレス（Ｒソックス）。昨季ＰＳは３打数無安打１三振。ともに苦戦を強いられた難敵左腕だ。

それでも大舞台に強いのが大谷だ。準々決勝以降を戦うローンデポパーク（米マイアミ）は、「本当に好きな球場の一つ」と話すお気に入りの球場。通算８試合で３４打数１３安打、６本塁打と相性抜群。２４年９月１９日（同２０日）には、６打数６安打３本塁打１０打点２盗塁で「５０―５０」どころか「５１―５１」を成し遂げた“伝説の地”だ。

試合は欠場も二刀流に休みはない。キャッチボール後はかけ足でブルペンへ。捕手・坂本に２９球を投げ込んだ。フリー打撃は行わなかったが、今季の投手本格復帰にも余念はなかった。さらに、試合中のイニング間には右翼キャッチボールに登場。エキサイトシートの少年にボールを投げ込み、１度はフェンスに当たって失敗すると、今度は手渡し。主役の“神対応”に温かい拍手が送られた。

頂点までは、あと３勝。前回２３年は日本初の全勝Ｖ。今大会は前人未到の「全勝連覇」を見据える。昨季はドジャースを球団初のワールドシリーズ連覇に導いた“連覇請負人”が、いざ、決戦の地へ向かう。（竹内 夏紀）