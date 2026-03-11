◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 9-0 チェコ(10日、東京ドーム)

村上宗隆選手が自身が放った8回の満塁ホームランを振り返りました。

8回に5点を奪い、なおも2アウト満塁の場面で村上選手の第5打席。インコース高めのボールをとらえ、本人も確信する特大満塁弾を放ち、とどめの一発となりました。

第4打席まで凡退となっていましたが、東京ラウンドの最後の打席で今大会1号となる待望の一発。打球速度180キロ、飛距離129ｍの豪快弾には、「手ごたえはすごくよかったです」と振り返ります。ダイヤモンドを一周し、ベンチで選手たちが出迎えてくれたことに「うれしかったですね。なかなか点数が入らない状況で、点数が入った中で自分が回ってきたので。打ててよかったです」と率直な思いを語りました。

また、8日のオーストラリア戦を前にベンチで大谷翔平選手が村上選手に何かを教えているシーンが話題になったことについて聞かれると、「左手の握り方とか、力の方向とか、そういう話でした」と明かし、「いろんな人と、一流の選手がたくさんいるので。そういったところでコミュニケーションとれるってことはすごくいいことなので。もっともっと盗めるものは盗みながらやっていきたいと思います」とWBCならではの交流についてコメントしました。

日本は4連勝で1次ラウンドを突破。アメリカで行われる準々決勝以降に向け、「これからはもう負けたら終わりですし、こういう重い試合が続くと思いますけど、最後まで集中力切らさずにチーム一丸となって優勝目指して頑張りたいなと思います」と闘志を燃やしました。