「春季教育リーグ、阪神１−２オリックス」（１０日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

“火曜の男”が圧巻の投球を披露した。阪神先発の才木浩人投手は５回１安打６奪三振無失点の快投。開幕に向けて万全な状態をアピールした。

初回は２者連続の空振り三振で立ち上がると、二回は先頭の杉本に内角低めギリギリへ直球を制球し、見逃し三振。「変化球の組み立ての中でいいところへいってくれた。ああいうところで決めきるのがすごい大事かなと思うのでそういう点では良かった」と納得顔。変化球でカウントを取り、直球で打ち取るスタイルが効いた。そのまま四回途中までパーフェクト。被安打は１と力のこもった投球でねじ伏せた。

最速は１５０キロ。直球の出力と持久力をテーマに掲げてマウンドに上がったが、「全然出なかったです。寒かったのもあるんですけど」と苦笑い。まだ上昇の余地は残した上での投球だった。「フォークも良い感じでしたし、直球のコースも良い感じだったので余計にフォークが効いた」と変化球に手応えが残る。

順調にいけば、ホーム開幕戦の３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）での先発が濃厚だ。「やりたいことはできた。状態を上げて良い感覚で開幕に入れるように」。球春到来へ、視界は良好だ。