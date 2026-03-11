「オープン戦、阪神２−１西武」（１０日、甲子園球場）

阪神・中川勇斗捕手（２２）が１０日、“甲子園初アーチ”を放った。０−０の四回、西武の開幕投手候補・高橋光のカットボールを捉え、左翼席へ突き刺した。聖地弾は京都国際３年夏以来。５戦連続３番起用される中、猛アピールを続けており、「開幕左翼」へ大きく前進した。

乾いた音が聖地に響いた。中川の気合が乗り移ったかのように、白球は勢いよくアーチを描く。「甲子園で打つのは初めてなので…普通に走ってましたね」。当の本人はあっけらかん。それでも虎党の大歓声が、その価値を証明していた。プロ入り後初の“甲子園弾”。いよいよ開幕左翼が現実味を帯びてきた。

０−０の四回１死で迎えた第２打席だ。相手は開幕投手候補の高橋光。フルカウントから、浮いたカットボールを逃さなかった。力強いスイングで左翼へ先制ソロをマーク。これで４戦連続安打と猛アピール継続だ。

貴重な一発が生まれる約４時間前−。試合前練習のフリー打撃中に、大山のもとへ歩み寄った。８日のオープン戦・巨人戦（甲子園）で「振り上げてボールの上っ面をたたいて、ゴロとかが増えてた」と悪癖を自覚。「自分で練習してみて、しっくりこなくて…。あれだけ実績を残されてる方なんで、何かしら引き出しを持っておられると思って」と教えを請うた。

経験豊富な先輩からは「左手が、打った後に地面につくような意識で」など助言を受けたといい、練習から実践。「無意識なんで…もっと練習でやっていきます」と満足はしなかったものの、主砲から授かった“金言”を足掛かりに、本拠地で“一発快答”を示した。

昨季放ったプロ通算２本塁打はいずれも地元・愛知のバンテリンドーム。甲子園でのアーチは、京都国際３年夏の選手権大会で２戦連発を放って以来だ。ただ、「やっぱりシーズンで打ちたいですね」と笑顔は控えめ。「（捉えたのは）失投なんで。相手投手のいい球とかウイニングショットを、ああやって運べるようにしていきたいです」と高みを見据えた。

実戦５戦連続で３番起用と期待の高さもうかがえる高卒５年目の若虎。左翼争いでは大幅リードだ。「もちろん開幕で試合に出たいですし、その中で結果も出したい。長打が長所だと思っているので、そこは消さずに」。定位置奪取へ、たゆむことなく突き進む。