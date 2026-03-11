藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が挑戦者・永瀬拓矢九段（33）を88手で退けた第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第5局から一夜明けた10日、対局会場の栃木県大田原市で取材に応じた。

スポニチ名物の「勝者の記念撮影」は同市「ポッポ農園」にあるミニSLを特別に運転体験。30日放送開始のNHK連続テレビ小説「風、薫る」のロケ地・大雄寺も巡った。

3月には珍しく雪が積もった。「日本鉄道賞」選考委員でもある藤井がミニSLにまたがった午前9時は気温1度。最初こそ従業員の運転に身を委ねたが、途中から従業員が同乗して自ら運転した。新幹線の発車時刻が迫ったため、1・2キロある全行程を途中で切り上げるかと問われると、「間に合うなら（全行程で）お願いしたい」。関係者はうなずくしかなかった。

「（ミニSLは）子供の頃に乗った気がするが、運転は初めて。景色も含めて楽しめました」

制帽に制服、手袋も着用しての運転では警笛やバック運転にも挑戦した。「（バック運転は）車庫に入れるときに。踏切のように道を渡る場所もあるので警笛を鳴らしてみたりしました」と熱戦明けの休息を楽しんだ。

対戦成績を2勝3敗とし、失冠をひとまず回避した。5期目を目指す王将戦。第3、4局で喫した連敗は7番勝負初だったため「勝者の記念撮影」も最大ブランク。撮影を待ちわびたか？と聞くと「それはかなりコメントしづらいです」と意味深に笑った。

将棋は2日目午後の逆転勝利だった。74手目△4二飛は立会人の中村修九段（63）が称えた「絶妙手」。相手竜、金、銀に迫られた自王への詰めろを受け、その竜と銀に当て返した。この自陣飛車は、驚くことに16手前の58手目△8六歩から考えたという。

「中盤は形勢判断が甘く、進めると想定局面より自信がないというのが重大な誤算」。それでも、金銀2枚の自陣は意外と耐久力があった。目標に掲げる「面白い将棋」にかなう、「全体として判断の難しさが常にある将棋」と振り返った。

第6局は18、19日と地元・名古屋将棋対局場で指す。対永瀬戦3連敗などで迎えた第5局前日は「内容が良くないことが結果に出ている。精神的に良好と言えないところが正直ある」と語った。5番勝負を1勝2敗の棋王戦とのダブルカド番は依然、変わらない。「これを機に、少しずつよい方向へ持って行けたら」と前を見据えた。