UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 ガラタサライとリバプールの第1戦が、3月11日02:45にネフ・スタデュムにて行われた。

ガラタサライはビクター・オシムヘン（FW）、ノア・ラング（FW）、ガブリエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、ドミニク・ソボスライ（MF）、フロリアン・ビルツ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の7分に試合が動く。ガラタサライのビクター・オシムヘン（FW）のアシストからマリオ・レミナ（MF）がヘディングシュートを決めてガラタサライが先制。

ここで前半が終了。1-0とガラタサライがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、ガラタサライが1-0で勝利した。

なお、ガラタサライは90分にダビンソン・サンチェス（DF）に、またリバプールは33分にミロシュ・ケルケズ（DF）、55分にフィルジル・ファンダイク（DF）、88分にライアン・フラフェンベルク（MF）、90+5分にドミニク・ソボスライ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-03-11 04:50:21 更新