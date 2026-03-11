アーセナル主将ウーデゴーア、CLレヴァークーゼン戦欠場…負傷交代のカラフィオーリ＆トロサールは「可能性がある」

アーセナル主将ウーデゴーア、CLレヴァークーゼン戦欠場…負傷交代のカラフィオーリ＆トロサールは「可能性がある」