全日本プロレスは10日、都内の事務所で会見し、お笑いタレント・はなわの長男で国士舘大柔道部出身の塙元輝（25）が練習生として入門すると発表した。大学卒業後、指導者となったが、昨年5月に退職。全日の誘いを受けて、4月1日付での入団を決意した。年内のプロレスデビューへ向け、プロレス技などの練習に励んでいく。

柔道界からまた一人、四角いマットに挑戦する。塙は会見場にスーツ姿で登場し、「全日本プロレスと練習生契約を結ばせてもらいました。目標は塙元輝というプロレスラーを大きくしてスターになりたい。全日本を大きくしたい」と力強くあいさつした。

1メートル80、110キロの体格を誇る塙は幼少期から柔道に取り組んできた。日本テレビ系のバラエティー番組「有吉ゼミ」で「はなわ家 柔道3兄弟」の丸刈りの長男として15年から密着取材を受け、注目された。中3時には90キロ超級で全国3位、佐賀工3年時には100キロ超級で高校総体16強入り。名門国士舘大では1学年下のパリ五輪100キロ超級代表の斉藤立らと練習に励んだ。だが、膝などのケガもあり、23年に大学を卒業すると、山口県の東亜大で講師となって指導者の道へ進んだ。

もともとプロレスには興味があったという。昨年5月に大学を退職し、1人で準備していたところで、全日本に勧誘された。福田剛紀社長は「恵まれた体格と才能と経験を生かすよう、ぜひ一緒にやらないかと声をかけた」と説明した。塙は入団を決断すると、父・はなわから「前向きに頑張って」とエールを送られたという。

「武藤敬司さんみたいになりたい」と父が08年6月にタッグで対戦したことのある武藤敬司の名前を目標として挙げた。1月に21年東京五輪100キロ級金メダリストのウルフアロンが新日本からデビューした。塙は年内のデビューを目指す。「大学時代、ウルフさんと練習したことがある。大きい舞台で戦っている姿を見て刺激になる。ウルフ選手と大きな舞台でやりたい」と将来的な対戦を希望した。

◇塙 元輝（はなわ・げんき）2000年（平12）12月26日生まれ、佐賀市出身の25歳。7歳から柔道を始める。佐賀工―国士舘大卒。23年から2年間、山口県の東亜大人間科学部スポーツ健康学科で講師として柔道の指導に当たっていた。父はお笑い芸人・はなわ、叔父はお笑いコンビ・ナイツの塙宣之。弟が2人いる。23年に妻・真実さんと結婚し、24年に長男が誕生。1メートル80、110キロ。

≪3冠ヘビー級王者宮原 元輝を特別扱いせず≫塙は一からプロレスラーとしてのスタートを切る。全日本プロレスの選手会長で3冠ヘビー級王者の宮原健斗は「元輝には家庭があるので道場に住み込むことはないが、合宿所で朝8時から掃除、10時から若い選手との合同練習、炊事洗濯はやってもらう」と特別扱いなし。「新たな時代を元輝に引っ張ってほしい。デビューを目指して頑張ってほしい」とエールを送った。