¡Úµð¿Í¡ÛÃæ»³ÎéÅÔ¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¡Ö½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×
à¥³¥ß¥å¶¯¼ã»øá¤¬²á¤´¤·¤¿½Õ¤Ï¼Â¤ò·ë¤Ö¤«¡£µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔ³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£°Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê±§Éô¡Ë¤Ë¡Ö£µÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££²·îÃæ½Ü¤«¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤¬°ì·³¼ÂÀï¤Ø¤ÎÉüµ¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´°àú¤ÊÅö¤¿¤ê¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶²óÂè£³ÂÇÀÊ¤Ç°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Îµå¤ò»°Í·´Ö¤ØÅ¾¤¬¤¹¤È¡¢°ìÎÝ¤Ø¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£´Ö°ìÈ±¥»¡¼¥Õ¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖËÍ¤Ï¡Ê¥Ø¥Ã¥¹¥é¤ò¡ËÊÌ¤Ë¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ»³¤Ï¡ÖºÇ¶á¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢°ìËÜ¤â¤®¼è¤ì¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂÇÀÊ¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ø¤½¤ê¤ãÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£¤½¤³¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎãÇ¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Ãæ»³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥¸¥ã¡¼Àï»Î¤È²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤À¡£Ãæ»³¼«¿È¡¢ÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈëÌ©¤Ë¡×¤È¾ÜºÙ¤ò¶»¤ÎÆâ¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¸ý¤Ö¤ê¤«¤é¤â¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Î¶õµ¤¤Ë¤Î¤Þ¤ì¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Îµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¿´ÇÛ¤âÃæ»³¤Ë¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£ÆþÃÄ»þ¤«¤éÃÎ¤ë¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥¡¼»þÂå¤Ë¤Õ¤È£²¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÀèÇÚ¤Î¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Þ¤ë¤ÇÁ°¤«¤éÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£µ¤ÉÕ¤±¤Ð²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È½Ò²û¡£¡Ö¡Ê²¬ËÜ¡ËÏÂ¿¿¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¤À¤È´¶¤¸¤ë¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¿·²ÃÆþ¤Î¾¾ËÜ¤È¤â¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó»²²Ã¤Ë¤è¤ëÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£³·î¤Î¥Á¡¼¥àÉüµ¢¸å¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡©¡×¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Îà¥³¥ß¥åÎÏá¡£Ãæ»³¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÇÆÀ¤¿³Ø¤Ó¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢º£µ¨¤Î·ë²Ì¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£