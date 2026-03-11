４人に１人がマッチングアプリを使って結婚相手を見つける時代だ。

トラブルに遭い、真剣な思いが踏みにじられることのないよう、アプリの運営会社は対策を強化すべきだ。

マッチングアプリは、恋愛や結婚を目的とする会員同士を結びつけるサービスだ。スマートフォンで年齢や職業、収入などの情報のほか、相手側に期待する条件を入力すると、登録した人の中から候補者が選ばれ、表示される。

国の調査では、２０１９〜２４年に結婚した４０歳未満の２５％はアプリで相手と出会っていた。「職場など」の２１％や「学校」の１０％を上回り、最多となっている。

「希望する条件の相手を探しやすい」「多くの人と出会える」といった理由があるようだ。

しかし、手軽さゆえにトラブルも絶えない。ホストであることを隠し、アプリで知り合った女性３人をホストクラブに誘い込んだ男が逮捕された。女性の１人は店で６００万円以上使っていた。

ＳＮＳを利用して恋愛感情を抱かせ、現金をだまし取る「ロマンス詐欺」は昨年５６００件発生しているが、全体の３３％はマッチングアプリで知り合っていた。

独身と偽って登録する既婚者も少なくないとされる。だまされた女性がウソをついていた男性を訴え、勝訴したケースもある。

こうした問題を受け、デジタル庁は、大手アプリ運営会社など１４社で組織する業界団体と協定を結び、登録時の本人確認を厳格化することで合意した。

アプリに登録する際、マイナンバーカードを読み取り、年齢や所得、独身かどうかなどの基本情報を確認するという。利用者が安心して使えるようにしてほしい。

トラブルの回避には、アプリの運営会社の姿勢が重要になる。金銭を要求するような不審なメッセージのやり取りを発見した場合は、相手方に注意を促すほか、悪質な利用者は速やかに退会させるなどの対応が欠かせない。

婚活アプリなどは多種多様だ。結婚希望者を対象にした東京都の「ＴＯＫＹＯ縁結び」のように、自治体が運営するサービスがある一方で、民間業者の中には、登録情報が信用できないなど、婚活には不向きなサービスもある。

利用者側も、登録するアプリをしっかりと見極めることが大切だ。相手の言動におかしな点がないかにも気をつけたい。思わぬトラブルに巻き込まれ、「婚活なんてもう懲り懲り」という気持ちになるのは、あまりに切ない。