あれから１５年。

政府の復興事業には一区切りがついたとしても、被災地は人口の減少や住民の高齢化などの難題を抱えている。今後は地域の活力をどう高めるかが問われよう。

死者・行方不明者が２万２０００人を超える東日本大震災の発生から１５年が経過した。

政府はこれまで復興事業に４２兆円を投じ、住宅の高台移転や道路の整備、防潮堤の設置を進めてきた。岩手・宮城両県については、インフラ整備がほぼ完了したとして今年度で支援を縮小し、福島の再建に重点を置くという。

工場の誘致も進め、被災３県の工業製品などの総出荷額は震災前を上回るまでになった。国の支援が被災地の復興に一定の役割を果たしたことは事実だろう。

一方、多額の費用を投じて巨大な防潮堤を設置したが、地域によっては住民が減って寂しい光景になっている。インフラ整備に便乗し、被災地と無関係の地域で道路整備に充てられる例もあった。

国の支援が縮小する岩手・宮城両県は今後、独自に地域を活性化させる具体策を進める段階だ。

被災地では人口が減り、震災前の４割減となった自治体がある。住民の高齢化も深刻だ。そうした状況下で、どのように自立した歩みを進めていけばいいのか。

津波で１０００台あった牡蠣（かき）の養殖筏（いかだ）が全て流された宮城県南三陸町の戸倉地区では震災後、過密との指摘があった筏の台数を３分の１に減らし、一粒一粒に養分を行き渡らせる試みを始めた。

その結果、養殖期間の短縮と生産量の倍増に成功し、衛生管理が良質であることを示す国際認証も国内で初めて取得した。

工夫を凝らして、産業の魅力を高めることが重要だ。政府や自治体は、こうした取り組みの情報を集約し、被災地の自治体間で共有できるようにしてほしい。

これに対して福島県では、原発の廃炉作業が思うように進まず、放射線量が高くて人が住めない「帰還困難区域」が解消できていない。避難指示が出された１１市町村の人口は、原発事故前の２割の約１万８０００人にとどまる。

土壌の除染で生じた除染土をどこに運ぶかという問題もある。国は安全性の説明を尽くし、受け入れ先を幅広く確保すべきだ。

大熊町は住民約１０００人の７割が新住民だ。移住者に支援金が支給されるほか、学校の整備も進んだことが背景にあるという。新住民と新しい街づくりを進めるのも、復興の一つの形だろう。