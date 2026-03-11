事故で右脚を失ったプロスノーボーダーは、それでも競技を諦めなかった。

ミラノ・コルティナパラリンピックに出場している男子スノーボードの小栗大地選手（４５）。事故の前とのギャップに戸惑いながらも、「できないことがたのしい」と前向きに取り組み、少しずつ義足の滑りを身につけていった。１４日のバンクドスラロームで、悲願の表彰台を目指す。

プロでも板金塗装会社で勤務

小学５年でスノーボードと出会い、２５歳でプロになった。世界各地を回ったが、アスリートの収入だけでは生活できず、名古屋市の鈑金塗装会社で働いた。

２０１３年８月、工場で約２トンの鉄板を運んでいた時のことだ。台車が倒れて鉄板が崩れ落ち、右脚が下敷きになった。太ももからちぎれた足を見て、義足になることを覚悟した。

「不安になってもいいことはない。何ができるか考えたほうが楽しいはずだ」。入院中、スノーボードがパラリンピック種目になることを知ってその考えは確信に変わった。「足がなくても続けられるんだ。出るしかない」と力が湧いた。

すぐに練習用の義足を作った。その４か月後にはゲレンデに立っていた。久しぶりに踏む雪の感触に興奮した。何より、また大好きなスノーボードができたことがうれしかった。

「できること増えるのが楽しかった」

ただ、以前のように膝と足首を使った滑りはできない。雪の状態やコースの形状に応じて義足をその都度調整する必要もあった。最初は戸惑ったが、新たな挑戦をしている気がして、のめり込んだ。「初めてスノーボードをやったときみたいに、できることが増えていくのがうれしかった」

パラ初出場となった１８年平昌大会ではバンクドスラロームで６位に入った。２２年北京大会ではスノーボードクロスで５位となり、メダルが射程に入ってきた。

北京大会では、ボードに乗せる足を前後で入れ替え、健常の左脚を後ろ側に置くスタンスで臨んだ。後ろ側にしっかり重心をかけて滑りを安定させるためだ。

体の向きが変わり、「利き手を逆にするようなもの」と例えられるスタンス変更に慣れるため、大会後は自宅近くの公園で利き腕でない左手でボールを投げる練習を続けた。バッティングセンターで左打ちも特訓した。試行錯誤を繰り返して今大会に備えてきた。

最初の種目となった８日のスノーボードクロスは僅差で決勝進出を逃した。「４年に１回のパラリンピックで勝ちきるのはやっぱり難しい」。レース後、そう語り、「何としてもバンクドでメダルを取りたい」と意気込んだ。（江原桂都）