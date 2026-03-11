¡Úºå¿À¡Û²÷Åê¥â¥ì¥Ã¥¿¡¡WBC£³Ï¢¾¡¤ÎÊì¹ñ¥É¥ß¥Ë¥«¤«¤é»É·ã¼õ¤±àÍÛ¥¥ã¥Ñ¥Õ¥©á³«È¯¤Ë°ÕÍß
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎàÍÛ¥¥ã¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹á¤¬¸×¤Ë¤â¾åÎ¦¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£ºå¿À¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¥À¥¦¥ê¡¦¥â¥ì¥Ã¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡á¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤¬£±£°Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦À¾ÉðÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î£¸²ó¤«¤é£¶ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£ÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤È±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÉð´ï¤Ë£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¤ï¤º¤«£±£±µå¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë²÷Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î´¶³Ð¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë¤âÁý¤·¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ê³«Ëë¤Þ¤Ç¡Ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥â¥ì¥Ã¥¿¤ÎÊì¹ñ¡¦¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï£×£Â£Ã¤Ë£ÄÁÈ¤Ç½Ð¾ì¡£¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥²¥ì¥í¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤é£Í£Ì£ÂÁª¼ê¤ò¥º¥é¥ê¤È¤½¤í¤¨¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¡Ê¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Ï£±£°¡½£±¤Ç²÷¾¡¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸×¤Î½õ¤Ã¿Í±¦ÏÓ¤â³«Ëë¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¤é¤Î²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀïÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÂåÉ½¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀÂÀ¸Ý¤ò»È¤Ã¤¿±þ±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥é¥¤¥À¡¼¥¹¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥À¥ó¥Ù¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ÍÛµ¤¤Ç¼«Í³ËÛÊü¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤âÏÃÂê¤À¡£
¡¡¥â¥ì¥Ã¥¿¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È±þ±ç¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡Ê£·Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¡ËµÕ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡£¡ÊÍÛµ¤¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ë¤¹¤´¤¯ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÆÈÆÃ¤Î¶õµ¤´¶¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤â²¿¤«¹Í¤¨¤è¤¦¤È»×¤¦¤è¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñÎ®¤ÎÍÛ¥¥ã¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¸×ÅÞ¤òÊ¨¤«¤»¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£